https://1prime.ru/20250306/mosbirzha-855538895.html

Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов

Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов - 06.03.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов

Московская биржа начинает расчет общего индекса, учитывающего динамику четырех классов основных активов: акций, облигаций, денежных средств и золота, следует из | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T17:11+0300

2025-03-06T17:11+0300

2025-03-06T17:11+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Московская биржа начинает расчет общего индекса, учитывающего динамику четырех классов основных активов: акций, облигаций, денежных средств и золота, следует из сообщения торговой площадки. "С 12 марта стартует расчет и публикация Всепогодного индекса с кодом MOEXALLW. Это первый бенчмарк площадки, который отражает состояние финансового рынка по стоимости активов четырех классов: акций, облигаций, денежных средств и золота", - говорится в сообщении. Как указывается, расчет индекса будет осуществляться один раз в день. Ретроспективный расчет будет доступен с 29 декабря 2023 года. Согласно сообщению, в составе MOEXALLW будут использоваться следующие биржевые индексы, рассчитываемые в указанной пропорции: индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR - 30%, индекс Мосбиржи корпоративных российских еврооблигаций RUCEU - 25%, индекс Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBTRNS - 15%, индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBITR - 10%, индекс накопленной доходности RUSFARIND - 10%, индекс Мосбиржи аффинированного золота RUGOLD - 10%.

https://1prime.ru/20250305/mosbirzha-855487903.html

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россия, мосбиржа, рынки