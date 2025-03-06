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Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250306/mosbirzha-855538895.html
Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов
Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов - 06.03.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов
Московская биржа начинает расчет общего индекса, учитывающего динамику четырех классов основных активов: акций, облигаций, денежных средств и золота, следует из | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:11+0300
2025-03-06T17:11+0300
экономика
россия
мосбиржа
рынки
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Московская биржа начинает расчет общего индекса, учитывающего динамику четырех классов основных активов: акций, облигаций, денежных средств и золота, следует из сообщения торговой площадки. "С 12 марта стартует расчет и публикация Всепогодного индекса с кодом MOEXALLW. Это первый бенчмарк площадки, который отражает состояние финансового рынка по стоимости активов четырех классов: акций, облигаций, денежных средств и золота", - говорится в сообщении. Как указывается, расчет индекса будет осуществляться один раз в день. Ретроспективный расчет будет доступен с 29 декабря 2023 года. Согласно сообщению, в составе MOEXALLW будут использоваться следующие биржевые индексы, рассчитываемые в указанной пропорции: индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR - 30%, индекс Мосбиржи корпоративных российских еврооблигаций RUCEU - 25%, индекс Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBTRNS - 15%, индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBITR - 10%, индекс накопленной доходности RUSFARIND - 10%, индекс Мосбиржи аффинированного золота RUGOLD - 10%.
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россия, мосбиржа, рынки
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, Рынки
17:11 06.03.2025
 
Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов

Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" общего индекса четырёх основных активов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Московская биржа начинает расчет общего индекса, учитывающего динамику четырех классов основных активов: акций, облигаций, денежных средств и золота, следует из сообщения торговой площадки.
"С 12 марта стартует расчет и публикация Всепогодного индекса с кодом MOEXALLW. Это первый бенчмарк площадки, который отражает состояние финансового рынка по стоимости активов четырех классов: акций, облигаций, денежных средств и золота", - говорится в сообщении.
Как указывается, расчет индекса будет осуществляться один раз в день. Ретроспективный расчет будет доступен с 29 декабря 2023 года.
Согласно сообщению, в составе MOEXALLW будут использоваться следующие биржевые индексы, рассчитываемые в указанной пропорции: индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR - 30%, индекс Мосбиржи корпоративных российских еврооблигаций RUCEU - 25%, индекс Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBTRNS - 15%, индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBITR - 10%, индекс накопленной доходности RUSFARIND - 10%, индекс Мосбиржи аффинированного золота RUGOLD - 10%.
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ЭкономикаРОССИЯМосбиржаРынки
 
 
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