https://1prime.ru/20250306/mosbirzha-855538895.html
Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов
Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов - 06.03.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов
Московская биржа начинает расчет общего индекса, учитывающего динамику четырех классов основных активов: акций, облигаций, денежных средств и золота, следует из | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:11+0300
2025-03-06T17:11+0300
2025-03-06T17:11+0300
экономика
россия
мосбиржа
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Московская биржа начинает расчет общего индекса, учитывающего динамику четырех классов основных активов: акций, облигаций, денежных средств и золота, следует из сообщения торговой площадки. "С 12 марта стартует расчет и публикация Всепогодного индекса с кодом MOEXALLW. Это первый бенчмарк площадки, который отражает состояние финансового рынка по стоимости активов четырех классов: акций, облигаций, денежных средств и золота", - говорится в сообщении. Как указывается, расчет индекса будет осуществляться один раз в день. Ретроспективный расчет будет доступен с 29 декабря 2023 года. Согласно сообщению, в составе MOEXALLW будут использоваться следующие биржевые индексы, рассчитываемые в указанной пропорции: индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR - 30%, индекс Мосбиржи корпоративных российских еврооблигаций RUCEU - 25%, индекс Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBTRNS - 15%, индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBITR - 10%, индекс накопленной доходности RUSFARIND - 10%, индекс Мосбиржи аффинированного золота RUGOLD - 10%.
https://1prime.ru/20250305/mosbirzha-855487903.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_d9ce87ffd40b1e9a2783cabb145da841.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мосбиржа, рынки
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, Рынки
Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" индекса четырех основных активов
Мосбиржа начинает расчет "всепогодного" общего индекса четырёх основных активов
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Московская биржа начинает расчет общего индекса, учитывающего динамику четырех классов основных активов: акций, облигаций, денежных средств и золота, следует из сообщения торговой площадки.
"С 12 марта стартует расчет и публикация Всепогодного индекса с кодом MOEXALLW. Это первый бенчмарк площадки, который отражает состояние финансового рынка по стоимости активов четырех классов: акций, облигаций, денежных средств и золота", - говорится в сообщении.
Как указывается, расчет индекса будет осуществляться один раз в день. Ретроспективный расчет будет доступен с 29 декабря 2023 года.
Согласно сообщению, в составе MOEXALLW будут использоваться следующие биржевые индексы, рассчитываемые в указанной пропорции: индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR - 30%, индекс Мосбиржи корпоративных российских еврооблигаций RUCEU - 25%, индекс Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBTRNS - 15%, индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBITR - 10%, индекс накопленной доходности RUSFARIND - 10%, индекс Мосбиржи аффинированного золота RUGOLD - 10%.
Мосбиржа расширит список доступных на торгах выходного дня инструментов