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В МВФ рассказали о перспективах экономики Украины - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МВФ рассказали о перспективах экономики Украины
В МВФ рассказали о перспективах экономики Украины - 06.03.2025, ПРАЙМ
В МВФ рассказали о перспективах экономики Украины
Перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T19:15+0300
2025-03-06T19:15+0300
экономика
мвф
украина
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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Перспективы остаются исключительно неопределенными, особенно с учетом того, что военные действия продолжаются и наносят большой урон ... экономике и инфраструктуре Украины", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя прогноз по экономике страны. Козак также подтвердила нынешнюю оценку роста украинской экономики, согласно которому ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, что отражает "трудности, связанные с нехваткой рабочей силы, ущербом и повреждением энергетической инфраструктуры". В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.
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мвф, украина
Экономика, МВФ, УКРАИНА
19:15 06.03.2025
 
В МВФ рассказали о перспективах экономики Украины

МВФ: перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Перспективы остаются исключительно неопределенными, особенно с учетом того, что военные действия продолжаются и наносят большой урон ... экономике и инфраструктуре Украины", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя прогноз по экономике страны.
Козак также подтвердила нынешнюю оценку роста украинской экономики, согласно которому ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, что отражает "трудности, связанные с нехваткой рабочей силы, ущербом и повреждением энергетической инфраструктуры".
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
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ЭкономикаМВФУКРАИНА
 
 
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