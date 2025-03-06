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В МВФ рассказали о перспективах экономики Украины
В МВФ рассказали о перспективах экономики Украины - 06.03.2025, ПРАЙМ
В МВФ рассказали о перспективах экономики Украины
Перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T19:15+0300
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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Перспективы остаются исключительно неопределенными, особенно с учетом того, что военные действия продолжаются и наносят большой урон ... экономике и инфраструктуре Украины", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя прогноз по экономике страны. Козак также подтвердила нынешнюю оценку роста украинской экономики, согласно которому ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, что отражает "трудности, связанные с нехваткой рабочей силы, ущербом и повреждением энергетической инфраструктуры". В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.
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мвф, украина
В МВФ рассказали о перспективах экономики Украины
МВФ: перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными
ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Перспективы остаются исключительно неопределенными, особенно с учетом того, что военные действия продолжаются и наносят большой урон ... экономике и инфраструктуре Украины", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя прогноз по экономике страны.
Козак также подтвердила нынешнюю оценку роста украинской экономики, согласно которому ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, что отражает "трудности, связанные с нехваткой рабочей силы, ущербом и повреждением энергетической инфраструктуры".
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
МВФ видит риски конфликта на Украине для мировой экономики
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.