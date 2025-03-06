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Туск призвал нарастить контингент НАТО на границах с Россией и Белоруссией
Туск призвал нарастить контингент НАТО на границах с Россией и Белоруссией - 06.03.2025, ПРАЙМ
Туск призвал нарастить контингент НАТО на границах с Россией и Белоруссией
Европе следует рассмотреть вопрос увеличения военного контингента НАТО на границе с РФ и Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:19+0300
2025-03-06T14:19+0300
2025-03-06T14:19+0300
политика
дональд туск
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Европе следует рассмотреть вопрос увеличения военного контингента НАТО на границе с РФ и Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС."Я буду говорить о том, чтобы рассмотреть вопрос увеличения европейских войск и войск НАТО на границе с Россией и Белоруссией", - сказал он.По словам Туска, "защита восточной границы ЕС – приоритет, который никто не ставит под сомнение". "Это означает средства, инфраструктурную помощь", - добавил премьер.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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дональд туск, нато, россия, белоруссия
Политика, Дональд Туск, НАТО, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
Туск призвал нарастить контингент НАТО на границах с Россией и Белоруссией
Туск предложил нарастить контингент НАТО на границах с Россией и Белоруссией
БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Европе следует рассмотреть вопрос увеличения военного контингента НАТО на границе с РФ и Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС.
"Я буду говорить о том, чтобы рассмотреть вопрос увеличения европейских войск и войск НАТО на границе с Россией и Белоруссией", - сказал он.
По словам Туска, "защита восточной границы ЕС – приоритет, который никто не ставит под сомнение". "Это означает средства, инфраструктурную помощь", - добавил премьер.
Туск заявил об отсутствии единства на Западе по поводу российских активов
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.