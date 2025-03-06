https://1prime.ru/20250306/nato-855531475.html

Туск призвал нарастить контингент НАТО на границах с Россией и Белоруссией

Туск призвал нарастить контингент НАТО на границах с Россией и Белоруссией - 06.03.2025, ПРАЙМ

Туск призвал нарастить контингент НАТО на границах с Россией и Белоруссией

Европе следует рассмотреть вопрос увеличения военного контингента НАТО на границе с РФ и Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:19+0300

2025-03-06T14:19+0300

2025-03-06T14:19+0300

политика

дональд туск

нато

россия

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Европе следует рассмотреть вопрос увеличения военного контингента НАТО на границе с РФ и Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС."Я буду говорить о том, чтобы рассмотреть вопрос увеличения европейских войск и войск НАТО на границе с Россией и Белоруссией", - сказал он.По словам Туска, "защита восточной границы ЕС – приоритет, который никто не ставит под сомнение". "Это означает средства, инфраструктурную помощь", - добавил премьер.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://1prime.ru/20250302/tusk-855396793.html

белоруссия

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дональд туск, нато, россия, белоруссия