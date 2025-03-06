https://1prime.ru/20250306/nato-855546142.html

Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО

Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО - 06.03.2025, ПРАЙМ

Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО

Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону,... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T19:49+0300

2025-03-06T19:49+0300

2025-03-06T20:24+0300

политика

дональд трамп

сша

взносы

нато

защита

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации США."Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО, сообщают три действующих и бывших высокопоставленных чиновника США и один конгрессмен... США могут не защищать члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигает порогового значения расходов на оборону", - сообщает телеканал.Трамп также рассматривает со своей командой вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми странами-партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону, сообщили источники NBC.

https://1prime.ru/20250305/nato-855480231.html

сша

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дональд трамп, сша, взносы, нато, защита