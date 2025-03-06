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Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО
Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО - 06.03.2025, ПРАЙМ
Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО
Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону,... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T19:49+0300
2025-03-06T19:49+0300
2025-03-06T20:24+0300
политика
дональд трамп
сша
взносы
нато
защита
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации США."Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО, сообщают три действующих и бывших высокопоставленных чиновника США и один конгрессмен... США могут не защищать члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигает порогового значения расходов на оборону", - сообщает телеканал.Трамп также рассматривает со своей командой вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми странами-партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону, сообщили источники NBC.
https://1prime.ru/20250305/nato-855480231.html
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дональд трамп, сша, взносы, нато, защита
Политика, Дональд Трамп, США, взносы, НАТО, защита
Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО
NBC: Трамп может отказать в защите стране НАТО, не исполняющей обязательства