Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250306/nato-855546142.html
Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО
Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО - 06.03.2025, ПРАЙМ
Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО
Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону,... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T19:49+0300
2025-03-06T20:24+0300
политика
дональд трамп
сша
взносы
нато
защита
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации США."Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО, сообщают три действующих и бывших высокопоставленных чиновника США и один конгрессмен... США могут не защищать члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигает порогового значения расходов на оборону", - сообщает телеканал.Трамп также рассматривает со своей командой вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми странами-партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону, сообщили источники NBC.
https://1prime.ru/20250305/nato-855480231.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша, взносы, нато, защита
Политика, Дональд Трамп, США, взносы, НАТО, защита
19:49 06.03.2025 (обновлено: 20:24 06.03.2025)
 
Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО

NBC: Трамп может отказать в защите стране НАТО, не исполняющей обязательства

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации США.
"Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО, сообщают три действующих и бывших высокопоставленных чиновника США и один конгрессмен... США могут не защищать члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигает порогового значения расходов на оборону", - сообщает телеканал.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Экс-военачальник НАТО предрек крах альянса в случае выхода из него США
5 марта, 09:36
Трамп также рассматривает со своей командой вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми странами-партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону, сообщили источники NBC.
 
ПолитикаДональд ТрампСШАвзносыНАТОзащита
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала