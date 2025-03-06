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France-Presse сообщило о крупном пакете помощи Киеву от Норвегии
France-Presse сообщило о крупном пакете помощи Киеву от Норвегии - 06.03.2025, ПРАЙМ
France-Presse сообщило о крупном пакете помощи Киеву от Норвегии
Власти Норвегии планируют увеличить помощь Киеву на 4,5 миллиарда долларов, всего страна отправит более семи миллиардов долларов в 2025 году, передает агентство | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T20:52+0300
2025-03-06T20:52+0300
2025-03-06T20:52+0300
политика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Власти Норвегии планируют увеличить помощь Киеву на 4,5 миллиарда долларов, всего страна отправит более семи миллиардов долларов в 2025 году, передает агентство France-Presse со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Стере. По данным агентства, премьер-министр сделал такое заявление в четверг. Власти решили выделить на помощь Киеву еще более четырех миллиардов евро, увеличив тем самым вдвое объем средств для Украины. "Норвегия увеличит более чем в два раза свою помощь Украине на 2025 год, которая составит в сумме 7,2 миллиарда евро на год", - передает агентство со ссылкой на политика. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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помощь украине
France-Presse сообщило о крупном пакете помощи Киеву от Норвегии
France-Presse: Норвегия в 2025 году выделит Украине свыше €7 млрд
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Власти Норвегии планируют увеличить помощь Киеву на 4,5 миллиарда долларов, всего страна отправит более семи миллиардов долларов в 2025 году, передает агентство France-Presse со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Стере.
По данным агентства, премьер-министр сделал такое заявление в четверг. Власти решили выделить на помощь Киеву еще более четырех миллиардов евро, увеличив тем самым вдвое объем средств для Украины.
"Норвегия увеличит более чем в два раза свою помощь Украине на 2025 год, которая составит в сумме 7,2 миллиарда евро на год", - передает агентство со ссылкой на политика.
Норвегия не приняла окончательное решение об отправке военных на Украину
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.