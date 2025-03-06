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Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превысил 95 миллиардов рублей
Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превысил 95 миллиардов рублей - 06.03.2025, ПРАЙМ
Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превысил 95 миллиардов рублей
Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превышает 95 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T13:15+0300
2025-03-06T13:15+0300
2025-03-06T13:15+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превышает 95 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в четверг собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-15R с погашением через два года и ежемесячными купонами объемом 10 миллиардов рублей. Новый ориентир ставки купонов составляет не выше 19% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 20,75% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял не выше 19,5% годовых. Организаторами выступают Sber CIB и Совкомбанк.
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рынки, ростелеком
Экономика, Рынки, Ростелеком
Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превысил 95 миллиардов рублей
Источники РИА Новости: спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превысил 95 млрд руб
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превышает 95 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в четверг собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-15R с погашением через два года и ежемесячными купонами объемом 10 миллиардов рублей.
Новый ориентир ставки купонов составляет не выше 19% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 20,75% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял не выше 19,5% годовых.
Организаторами выступают Sber CIB и Совкомбанк.
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