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Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превысил 95 миллиардов рублей - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превысил 95 миллиардов рублей
Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превысил 95 миллиардов рублей - 06.03.2025, ПРАЙМ
Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превысил 95 миллиардов рублей
Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превышает 95 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T13:15+0300
2025-03-06T13:15+0300
экономика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превышает 95 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в четверг собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-15R с погашением через два года и ежемесячными купонами объемом 10 миллиардов рублей. Новый ориентир ставки купонов составляет не выше 19% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 20,75% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял не выше 19,5% годовых. Организаторами выступают Sber CIB и Совкомбанк.
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рынки, ростелеком
Экономика, Рынки, Ростелеком
13:15 06.03.2025
 
Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превысил 95 миллиардов рублей

Источники РИА Новости: спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превысил 95 млрд руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Ростелеком"
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на биржевые облигации "Ростелекома" превышает 95 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в четверг собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-15R с погашением через два года и ежемесячными купонами объемом 10 миллиардов рублей.
Новый ориентир ставки купонов составляет не выше 19% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 20,75% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял не выше 19,5% годовых.
Организаторами выступают Sber CIB и Совкомбанк.
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