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"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 06.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250306/obligatsii-855538766.html
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 06.03.2025, ПРАЙМ
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:08+0300
2025-03-06T17:08+0300
экономика
рынки
ростелеком
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 18,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 20,45% годовых. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-15R с погашением через два года и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере 10 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок спрос на облигации превышал 95 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 марта. Организаторами выступают Sber CIB и Совкомбанк.
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рынки, ростелеком
Экономика, Рынки, Ростелеком
17:08 06.03.2025
 
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов руб

© РостелекомРостелеком
Ростелеком
© Ростелеком
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 18,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 20,45% годовых.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-15R с погашением через два года и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере 10 миллиардов рублей.
В ходе сбора заявок спрос на облигации превышал 95 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 марта. Организаторами выступают Sber CIB и Совкомбанк.
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
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ЭкономикаРынкиРостелеком
 
 
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