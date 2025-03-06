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"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 06.03.2025, ПРАЙМ

"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T17:08+0300

2025-03-06T17:08+0300

2025-03-06T17:08+0300

экономика

рынки

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 18,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 20,45% годовых. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-15R с погашением через два года и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере 10 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок спрос на облигации превышал 95 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 марта. Организаторами выступают Sber CIB и Совкомбанк.

https://1prime.ru/20250211/rostelekom-854851383.html

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рынки, ростелеком