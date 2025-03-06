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Лидеры ЕС придумали, как привлечь дополнительные €800 млрд на оборону - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Лидеры ЕС придумали, как привлечь дополнительные €800 млрд на оборону
Лидеры ЕС придумали, как привлечь дополнительные €800 млрд на оборону - 06.03.2025, ПРАЙМ
Лидеры ЕС придумали, как привлечь дополнительные €800 млрд на оборону
Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону, сообщило агентство Франс... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T22:31+0300
2025-03-06T22:31+0300
вооружения
евросоюз
оборона
привлечение
средства
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону, сообщило агентство Франс пресс."Лидеры ЕС одобрили план Еврокомиссии, направленный на усиление обороны", - говорится в сообщении.План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявляла ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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евросоюз, оборона, привлечение, средства
Вооружения, Евросоюз, оборона, Привлечение, Средства
22:31 06.03.2025
 
Лидеры ЕС придумали, как привлечь дополнительные €800 млрд на оборону

France-Presse: лидеры ЕС согласовали планы по привлечению €800 млрд на оборону

© Unsplash/Tabrez SyedЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Tabrez Syed
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону, сообщило агентство Франс пресс.
"Лидеры ЕС одобрили план Еврокомиссии, направленный на усиление обороны", - говорится в сообщении.
План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявляла ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Ранее фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
 
ВооруженияЕвросоюзоборонаПривлечениеСредства
 
 
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