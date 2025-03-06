https://1prime.ru/20250306/oborona-855549863.html

Лидеры ЕС придумали, как привлечь дополнительные €800 млрд на оборону

Лидеры ЕС придумали, как привлечь дополнительные €800 млрд на оборону - 06.03.2025, ПРАЙМ

Лидеры ЕС придумали, как привлечь дополнительные €800 млрд на оборону

Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону, сообщило агентство Франс... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T22:31+0300

2025-03-06T22:31+0300

2025-03-06T22:31+0300

вооружения

евросоюз

оборона

привлечение

средства

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе согласовали планы по привлечению дополнительных 800 миллиардов евро на оборону, сообщило агентство Франс пресс."Лидеры ЕС одобрили план Еврокомиссии, направленный на усиление обороны", - говорится в сообщении.План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявляла ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

https://1prime.ru/20250306/konflikt-855549571.html

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евросоюз, оборона, привлечение, средства