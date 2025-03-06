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Лидеры Евросоюза не всё говорят при Орбане, утверждает Euractiv
Лидеры Евросоюза не всё говорят при Орбане, утверждает Euractiv - 06.03.2025, ПРАЙМ
Лидеры Евросоюза не всё говорят при Орбане, утверждает Euractiv
Лидеры стран Евросоюза будут выбирать выражения в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как считают, что он якобы снабжает информацией... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T22:08+0300
2025-03-06T22:08+0300
2025-03-06T22:34+0300
политика
евросоюз
виктор орбан
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза будут выбирать выражения в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как считают, что он якобы снабжает информацией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил изданию Euractiv неназванный дипломат из ЕС. Издание Euractiv назвало Орбана "двойным троянским конем", в присутствии которого не все лидеры европейских стран чувствуют себя комфортно. "Они (дипломаты - ред.) находятся в одной комнате с Орбаном - просто учтите это... Лидеры ЕС будут осторожны, в какие детали они вдаются, помня о том, что он может кормить (информацией - ред.) и Путина, и Трампа", - приводит издание бездоказательное утверждение одного из дипломатов ЕС. В четверг в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него.
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евросоюз, виктор орбан
Политика, Евросоюз, Виктор Орбан
Лидеры Евросоюза не всё говорят при Орбане, утверждает Euractiv
Euractiv: лидеры ЕС считают, что Орбан может передавать информацию России и США
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза будут выбирать выражения в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как считают, что он якобы снабжает информацией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил изданию Euractiv неназванный дипломат из ЕС.
Издание Euractiv назвало Орбана "двойным троянским конем", в присутствии которого не все лидеры европейских стран чувствуют себя комфортно.
"Они (дипломаты - ред.) находятся в одной комнате с Орбаном - просто учтите это... Лидеры ЕС будут осторожны, в какие детали они вдаются, помня о том, что он может кормить (информацией - ред.) и Путина, и Трампа", - приводит издание бездоказательное утверждение одного из дипломатов ЕС.
В четверг в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны.
На саммите Евросоюза в Брюсселе заметили российский флаг, пишет Euractiv
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него.