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Великобритания поставит Украине БПЛА для операций в Черном море
Великобритания поставит Украине БПЛА для операций в Черном море - 06.03.2025, ПРАЙМ
Великобритания поставит Украине БПЛА для операций в Черном море
Правительство Великобритании заключило с оборонной компанией Anduril UK контракты почти на $38,7 миллиона на поставку Украине барражирующих БПЛА в ближайшие... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:40+0300
2025-03-06T17:40+0300
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Правительство Великобритании заключило с оборонной компанией Anduril UK контракты почти на $38,7 миллиона на поставку Украине барражирующих БПЛА в ближайшие месяцы, которые предназначаются для атак ВСУ против России в Черном море, сообщило в четверг британское минобороны. В январе Британия и Украина подписали соглашение о 100-летнем партнерстве, которое предусматривает углубление военного сотрудничества якобы для "укрепления безопасности" в Черном, Азовском и Балтийском морях. В Кремле негативно оценили пункт о сотрудничестве Лондона и Киева в Азовском море, так как оно является внутренним морем для России. "Вооруженные силы Украины получат поддержку еще большего числа передовых ударных дронов для борьбы с российской агрессией в Черном море после заключения сделки между британским правительством и англо-американской оборонной технологической компанией… В результате новых контрактов на общую сумму почти в 30 миллионов фунтов (около $38,7 млн - ред.)… Anduril UK поставит передовые дроны Altius 600m и Altius 700m, известные как барражирующие снаряды, которые созданы для наблюдения за районом перед нанесением удара по целям, входящим на его территорию", - утверждается в заявлении минобороны, опубликованном на сайте правительства Британии. Контракты будут реализованы при поддержке Международного фонда поддержки Украины (IFU), в который Лондон и союзники внесли почти $1,7 миллиарда, сообщило ведомство. Отмечается, что поставки самих дронов, пусковых установок и запчастей пройдут в ближайшие месяцы.
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украина, великобритания, черное море, нато, всу
Политика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Черное море, НАТО, ВСУ
Великобритания поставит Украине БПЛА для операций в Черном море
Великобритания поставит Украине БПЛА для операций в Черном море на $38,7 миллионов
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Правительство Великобритании заключило с оборонной компанией Anduril UK контракты почти на $38,7 миллиона на поставку Украине барражирующих БПЛА в ближайшие месяцы, которые предназначаются для атак ВСУ против России в Черном море, сообщило в четверг британское минобороны.
В январе Британия и Украина подписали соглашение о 100-летнем партнерстве, которое предусматривает углубление военного сотрудничества якобы для "укрепления безопасности" в Черном, Азовском и Балтийском морях. В Кремле негативно оценили пункт о сотрудничестве Лондона и Киева в Азовском море, так как оно является внутренним морем для России.
"Вооруженные силы Украины получат поддержку еще большего числа передовых ударных дронов для борьбы с российской агрессией в Черном море после заключения сделки между британским правительством и англо-американской оборонной технологической компанией… В результате новых контрактов на общую сумму почти в 30 миллионов фунтов (около $38,7 млн - ред.)… Anduril UK поставит передовые дроны Altius 600m и Altius 700m, известные как барражирующие снаряды, которые созданы для наблюдения за районом перед нанесением удара по целям, входящим на его территорию", - утверждается в заявлении минобороны, опубликованном на сайте правительства Британии.
Контракты будут реализованы при поддержке Международного фонда поддержки Украины (IFU), в который Лондон и союзники внесли почти $1,7 миллиарда, сообщило ведомство. Отмечается, что поставки самих дронов, пусковых установок и запчастей пройдут в ближайшие месяцы.
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