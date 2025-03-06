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НКО смогут направлять отчет о своей деятельности электронно - 06.03.2025, ПРАЙМ
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НКО смогут направлять отчет о своей деятельности электронно
НКО смогут направлять отчет о своей деятельности электронно - 06.03.2025, ПРАЙМ
НКО смогут направлять отчет о своей деятельности электронно
Правительство снизит административную нагрузку на некоммерческие организации, теперь они смогут направлять отчет о своей деятельности в электронном виде,... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T16:06+0300
2025-03-06T16:06+0300
россия
михаил мишустин
нко
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство снизит административную нагрузку на некоммерческие организации, теперь они смогут направлять отчет о своей деятельности в электронном виде, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин отметил, что в России работают десятки тысяч НКО, все они до середины апреля ежегодно должны подавать отчет о своей деятельности в Минюст. "Подготовка таких документов занимает немало времени и зачастую требует привлечения сторонних специалистов, которых просто иногда нет в штате. Чтобы помочь НКО сократить сроки и снизить издержки на эти цели правительством разработаны поправки в законодательства. Теперь они смогут направлять отчет исключительно электронным способом через личный кабинет, что существенно сэкономит время", - сказал глава кабмина. Также он отметил, что на специальном ресурсе будет размещена единая форма отчета, включающая сведения о персональном составе органов управления, реализуемых программах, результатах деятельности, использовании имущества и денежных средств, в том числе тех, которые были получены от иностранных источников. "Такой подход должен повысить прозрачность и открытость в работе НКО. Добросовестным организациям будет проще привлекать новые финансирования, и каждый житель России, который захочет направить пожертвование или лично принять участие в их деятельности, сможет проверить с кем он имеет дело", - подчеркнул Мишустин. Предложенные изменения станут способствовать развитию гражданского общества и улучшат эффективность его взаимодействия с министерствами и ведомствами, считает премьер-министр.
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россия, михаил мишустин, нко
РОССИЯ, Михаил Мишустин, НКО
16:06 06.03.2025
 
НКО смогут направлять отчет о своей деятельности электронно

Мишустин: НКО смогут направлять отчет о своей деятельности электронно

© Unsplah/HeadwayБизнес
Бизнес
© Unsplah/Headway
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство снизит административную нагрузку на некоммерческие организации, теперь они смогут направлять отчет о своей деятельности в электронном виде, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства Мишустин отметил, что в России работают десятки тысяч НКО, все они до середины апреля ежегодно должны подавать отчет о своей деятельности в Минюст.
"Подготовка таких документов занимает немало времени и зачастую требует привлечения сторонних специалистов, которых просто иногда нет в штате. Чтобы помочь НКО сократить сроки и снизить издержки на эти цели правительством разработаны поправки в законодательства. Теперь они смогут направлять отчет исключительно электронным способом через личный кабинет, что существенно сэкономит время", - сказал глава кабмина.
Также он отметил, что на специальном ресурсе будет размещена единая форма отчета, включающая сведения о персональном составе органов управления, реализуемых программах, результатах деятельности, использовании имущества и денежных средств, в том числе тех, которые были получены от иностранных источников.
"Такой подход должен повысить прозрачность и открытость в работе НКО. Добросовестным организациям будет проще привлекать новые финансирования, и каждый житель России, который захочет направить пожертвование или лично принять участие в их деятельности, сможет проверить с кем он имеет дело", - подчеркнул Мишустин.
Предложенные изменения станут способствовать развитию гражданского общества и улучшат эффективность его взаимодействия с министерствами и ведомствами, считает премьер-министр.
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