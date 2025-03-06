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В Верховной раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского - 06.03.2025, ПРАЙМ
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В Верховной раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского
В Верховной раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского - 06.03.2025, ПРАЙМ
В Верховной раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского
Источники в украинских политических кругах и Верховной раде подтвердили, что представители президента США Дональда Трампа ведут переговоры с оппонентами... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T11:58+0300
2025-03-06T12:49+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Источники в украинских политических кругах и Верховной раде подтвердили, что представители президента США Дональда Трампа ведут переговоры с оппонентами Владимира Зеленского, в их фокусе внимания экс-главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко и глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Американцы сейчас общаются со всеми. Главный упор они делают не на работу с Порошенко и Тимошенко, влияние которых на текущую ситуацию незначительно. В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур – Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР Буданов* и глава фракции "Слуга народа" (Давид) Арахамия", - приводит "Страна" слова своего источника. По информации источника, с помощью этих контактов США хотят организовать внутреннее давление на Зеленского, чтобы побудить его согласится на прекращение огня. Также они прощупывают, на кого можно сделать ставку после завершения конфликта, поскольку в Белом доме к Зеленскому относятся скептически. Также источник отмечает, что большинство украинских политиков боятся публично критиковать Зеленского за его поведение в отношениях с Трампом. "Никто не понимает, зачем он хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее Трампа прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учетом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами. И, таким образом, именно он… превратился в глазах Трампа в главное препятствие на пути к миру", - отметил источник издания.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
11:58 06.03.2025 (обновлено: 12:49 06.03.2025)
 
В Верховной раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского

Источники в Раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Источники в украинских политических кругах и Верховной раде подтвердили, что представители президента США Дональда Трампа ведут переговоры с оппонентами Владимира Зеленского, в их фокусе внимания экс-главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко и глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Американцы сейчас общаются со всеми. Главный упор они делают не на работу с Порошенко и Тимошенко, влияние которых на текущую ситуацию незначительно. В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур – Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР Буданов* и глава фракции "Слуга народа" (Давид) Арахамия", - приводит "Страна" слова своего источника.
По информации источника, с помощью этих контактов США хотят организовать внутреннее давление на Зеленского, чтобы побудить его согласится на прекращение огня. Также они прощупывают, на кого можно сделать ставку после завершения конфликта, поскольку в Белом доме к Зеленскому относятся скептически. Также источник отмечает, что большинство украинских политиков боятся публично критиковать Зеленского за его поведение в отношениях с Трампом.
"Никто не понимает, зачем он хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее Трампа прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учетом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами. И, таким образом, именно он… превратился в глазах Трампа в главное препятствие на пути к миру", - отметил источник издания.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
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ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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