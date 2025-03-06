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Делегация США в Эр-Рияде проведет переговоры с Украиной, передает Fox News - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Делегация США в Эр-Рияде проведет переговоры с Украиной, передает Fox News
Делегация США в Эр-Рияде проведет переговоры с Украиной, передает Fox News - 06.03.2025, ПРАЙМ
Делегация США в Эр-Рияде проведет переговоры с Украиной, передает Fox News
Американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T20:22+0300
2025-03-06T20:22+0300
политика
сша
переговоры
украина
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинцами, в том числе главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, сообщает журналист телеканала Fox News. "Рубио, Уиткофф и Уолтц направляются в Эр-Рияд во вторник, чтобы встретиться с украинцами, включая Ермака", - написала журналист в соцсети X. Ранее Ермак заявил, что после скандала в овальном кабинете Белого дома между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским договорился с Уолтцем о встрече команд в ближайшее время. В Эр-Рияде 18 февраля американская и российская делегации договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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сша, переговоры, украина
Политика, США, переговоры, УКРАИНА
20:22 06.03.2025
 
Делегация США в Эр-Рияде проведет переговоры с Украиной, передает Fox News

Fox News: делегация США направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинцами

© CC BY 2.0 / AmandaЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© CC BY 2.0 / Amanda
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинцами, в том числе главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, сообщает журналист телеканала Fox News.
"Рубио, Уиткофф и Уолтц направляются в Эр-Рияд во вторник, чтобы встретиться с украинцами, включая Ермака", - написала журналист в соцсети X.
Ранее Ермак заявил, что после скандала в овальном кабинете Белого дома между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским договорился с Уолтцем о встрече команд в ближайшее время.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Окружение Трампа провело тайные переговоры в Киеве, пишут СМИ
Вчера, 07:12
В Эр-Рияде 18 февраля американская и российская делегации договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
 
ПолитикаСШАпереговорыУКРАИНА
 
 
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