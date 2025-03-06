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СМИ узнали, когда делегации США и Украины встретятся в Эр-Рияде - 06.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали, когда делегации США и Украины встретятся в Эр-Рияде
СМИ узнали, когда делегации США и Украины встретятся в Эр-Рияде - 06.03.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда делегации США и Украины встретятся в Эр-Рияде
Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на два | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T20:39+0300
2025-03-06T21:20+0300
политика
сша
украина
переговоры
эр-рияд
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на два источника.Ранее журналист Fox News сообщила, что американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинцами, в том числе главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком."Высокопоставленные американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду... Советник по национальной безопасности Уолтц и глава офиса Зеленского договорились о проведении встречи вчера", - написал журналист в соцсети X.
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сша, украина, переговоры, эр-рияд
Политика, США, УКРАИНА, переговоры, Эр-Рияд
20:39 06.03.2025 (обновлено: 21:20 06.03.2025)
 
СМИ узнали, когда делегации США и Украины встретятся в Эр-Рияде

Axios: делегации США и Украины встретятся в Эр-Рияде в среду

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на два источника.
Ранее журналист Fox News сообщила, что американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинцами, в том числе главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Делегация США в Эр-Рияде проведет переговоры с Украиной, передает Fox News
Вчера, 20:22
"Высокопоставленные американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду... Советник по национальной безопасности Уолтц и глава офиса Зеленского договорились о проведении встречи вчера", - написал журналист в соцсети X.
 
ПолитикаСШАУКРАИНАпереговорыЭр-Рияд
 
 
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