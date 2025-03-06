https://1prime.ru/20250306/peregovory-855548434.html

СМИ узнали, когда делегации США и Украины встретятся в Эр-Рияде

СМИ узнали, когда делегации США и Украины встретятся в Эр-Рияде - 06.03.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда делегации США и Украины встретятся в Эр-Рияде

Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на два | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T20:39+0300

2025-03-06T20:39+0300

2025-03-06T21:20+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, сообщает журналист портала Axios со ссылкой на два источника.Ранее журналист Fox News сообщила, что американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинцами, в том числе главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком."Высокопоставленные американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду... Советник по национальной безопасности Уолтц и глава офиса Зеленского договорились о проведении встречи вчера", - написал журналист в соцсети X.

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