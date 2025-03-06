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США и Украина обсудят в Эр-Рияде шестимесячное перемирие, рассказал Уиткофф
США и Украина обсудят в Эр-Рияде шестимесячное перемирие, рассказал Уиткофф - 06.03.2025, ПРАЙМ
США и Украина обсудят в Эр-Рияде шестимесячное перемирие, рассказал Уиткофф
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе будет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие,... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T21:46+0300
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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе будет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие, заявил в четверг спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф."Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня", - заявил Уиткофф журналистам у Белого дома.Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что Уиткофф и другие высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, для обсуждения усилий по прекращению огня в украинском конфликте.Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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стив уиткофф, переговоры, сша, украина
Политика, Стив Уиткофф, переговоры, США, УКРАИНА
США и Украина обсудят в Эр-Рияде шестимесячное перемирие, рассказал Уиткофф
Уиткофф: на встрече США и Украина обсудят мирную сделку и 6-месячное перемирие
ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе будет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие, заявил в четверг спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
"Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня", - заявил Уиткофф журналистам у Белого дома.
Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что Уиткофф и другие высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, для обсуждения усилий по прекращению огня в украинском конфликте.
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Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".