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Трамп заявил о "хорошем прогрессе" в переговорах с Россией и Украиной

Трамп заявил о "хорошем прогрессе" в переговорах с Россией и Украиной - 06.03.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о "хорошем прогрессе" в переговорах с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс". | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T23:38+0300

2025-03-06T23:38+0300

2025-03-06T23:38+0300

политика

дональд трамп

переговоры

россия

украина

прогресс

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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс"."Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению", - заявил Трамп в Белом доме.

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дональд трамп, переговоры, россия, украина, прогресс