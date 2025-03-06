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Трамп заявил о "хорошем прогрессе" в переговорах с Россией и Украиной
Трамп заявил о "хорошем прогрессе" в переговорах с Россией и Украиной - 06.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о "хорошем прогрессе" в переговорах с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс". | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T23:38+0300
2025-03-06T23:38+0300
2025-03-06T23:38+0300
политика
дональд трамп
переговоры
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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах об украинском урегулировании есть "хороший прогресс"."Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению", - заявил Трамп в Белом доме.
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Трамп заявил о "хорошем прогрессе" в переговорах с Россией и Украиной
Трамп: в последние дни достигнут хороший прогресс в переговорах с РФ Украиной