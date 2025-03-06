Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России в Британии оценил идею о частичном перемирии на Украине - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250306/peremirie-855550128.html
Посол России в Британии оценил идею о частичном перемирии на Украине
Посол России в Британии оценил идею о частичном перемирии на Украине - 06.03.2025, ПРАЙМ
Посол России в Британии оценил идею о частичном перемирии на Украине
Идея президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера о частичном перемирии на Украине длительностью в месяц является безумной, Россия... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T22:08+0300
2025-03-06T22:33+0300
политика
перемирие
украина
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Идея президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера о частичном перемирии на Украине длительностью в месяц является безумной, Россия на это не пойдет, и Запад прекрасно это знает, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Макрон ранее заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое длилось бы месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия. "Это безумная идея. Мы никогда не примем это, и они прекрасно знают это. Мы примем только итоговую версию (мирной сделки – ред.)", - сказал Келин в интервью телеканалу Sky News. Посол вновь повторил, что Москва готова к переговорам по Украине. Он указал на необходимость "очень серьезного подхода" к мирному урегулированию и "очень серьезного соглашения" по вопросам безопасности в Европе. Россия также выступает категорически против отправки западных военных на Украину, добавил глава российской дипмиссии. Накануне телеканал RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах отмечал, что идеи о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергетическим объектам устарели и озвучиваются Владимиром Зеленским под давлением Стармера и Макрона в попытке обмануть президента США Дональда Трампа. Источник объяснил, что идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена "зерновая сделка", позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок на Украину вооружения. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник. Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://1prime.ru/20250306/peregovory-855549409.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_dac0bea236b31cdfc557700913e39004.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
перемирие, украина, мнение
Политика, перемирие, УКРАИНА, мнение
22:08 06.03.2025 (обновлено: 22:33 06.03.2025)
 
Посол России в Британии оценил идею о частичном перемирии на Украине

Посол РФ в Британии: идея о частичном перемирии на Украине - безумна

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Идея президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера о частичном перемирии на Украине длительностью в месяц является безумной, Россия на это не пойдет, и Запад прекрасно это знает, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Макрон ранее заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое длилось бы месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия.
"Это безумная идея. Мы никогда не примем это, и они прекрасно знают это. Мы примем только итоговую версию (мирной сделки – ред.)", - сказал Келин в интервью телеканалу Sky News.
Посол вновь повторил, что Москва готова к переговорам по Украине. Он указал на необходимость "очень серьезного подхода" к мирному урегулированию и "очень серьезного соглашения" по вопросам безопасности в Европе.
!Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
США и Украина обсудят в Эр-Рияде шестимесячное перемирие, рассказал Уиткофф
Вчера, 21:46
Россия также выступает категорически против отправки западных военных на Украину, добавил глава российской дипмиссии.
Накануне телеканал RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах отмечал, что идеи о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергетическим объектам устарели и озвучиваются Владимиром Зеленским под давлением Стармера и Макрона в попытке обмануть президента США Дональда Трампа. Источник объяснил, что идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена "зерновая сделка", позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок на Украину вооружения. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник. Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России.
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
 
ПолитикаперемириеУКРАИНАмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала