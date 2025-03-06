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Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали плана перевооружения Европы - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали плана перевооружения Европы
Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали плана перевооружения Европы - 06.03.2025, ПРАЙМ
Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали плана перевооружения Европы
План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:35+0300
2025-03-06T15:20+0300
политика
урсула фон дер ляйен
вооружение
европа
украина
инвестиции
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - ПРАЙМ. План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Это дает странам ЕС возможность инвестировать в украинскую оборонную промышленность, а также приобретать вооружения для поставок на Украину", - сказала глава ЕК журналистам пред началом саммита по обороне в Брюсселе.Ранее глава Еврокомиссии выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренных на развитие регионов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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урсула фон дер ляйен, вооружение, европа, украина, инвестиции
Политика, Урсула фон дер Ляйен, вооружение, ЕВРОПА, УКРАИНА, инвестиции
14:35 06.03.2025 (обновлено: 15:20 06.03.2025)
 
Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали плана перевооружения Европы

Фон дер Ляйен: план перевооружению ЕС предусматривает инвестиции в ВПК Украины

© CC BY 4.0 / European Union 2024Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - ПРАЙМ. План Еврокомиссии по "перевооружению Европы" предусматривает европейские инвестиции в ВПК Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Это дает странам ЕС возможность инвестировать в украинскую оборонную промышленность, а также приобретать вооружения для поставок на Украину", - сказала глава ЕК журналистам пред началом саммита по обороне в Брюсселе.
Ранее глава Еврокомиссии выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренных на развитие регионов.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ПолитикаУрсула фон дер ЛяйенвооружениеЕВРОПАУКРАИНАинвестиции
 
 
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