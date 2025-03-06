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МИД отреагировал на план Стармера по урегулированию на Украине

МИД отреагировал на план Стармера по урегулированию на Украине - 06.03.2025, ПРАЙМ

МИД отреагировал на план Стармера по урегулированию на Украине

Озвученный премьером Великобритании Киром Стармером план перемирия на Украине не был никому официально передан, Москва знает о нем из сообщений СМИ, заявила в... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T17:12+0300

2025-03-06T17:12+0300

2025-03-06T17:12+0300

политика

россия

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мид

мария захарова

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Озвученный премьером Великобритании Киром Стармером план перемирия на Украине не был никому официально передан, Москва знает о нем из сообщений СМИ, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Этот план не был как-то официально никому передан. Мы о нем знаем только из СМИ", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, Россия прекрасно понимает, что под словами западных лидеров о временном прекращении огня на Украине скрывается желание передышки, перевооружения для продолжения боев с новой силой. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить там план урегулирования украинского конфликта. Макрон в интервью изданию Figaro до этого заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия. Макрон и Стармер на минувшей неделе с разницей в несколько дней посещали Вашингтон, где встречались с президентом США Дональдом Трампом. На следующий день после визита Стармера Белый дом посетил Владимир Зеленский, с которым у Трампа произошла перепалка.

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россия, великобритания, мид, мария захарова