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"Гарантирует победу". В США предупредили Украину о неизбежном - 06.03.2025, ПРАЙМ
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"Гарантирует победу". В США предупредили Украину о неизбежном
"Гарантирует победу". В США предупредили Украину о неизбежном - 06.03.2025, ПРАЙМ
"Гарантирует победу". В США предупредили Украину о неизбежном
Прекращение предоставления Киеву разведданных и военной помощи со стороны США гарантирует России победу, в такой ситуации мирное соглашение может не... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T09:19+0300
2025-03-06T09:21+0300
политика
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украина
сша
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Прекращение предоставления Киеву разведданных и военной помощи со стороны США гарантирует России победу, в такой ситуации мирное соглашение может не потребоваться. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN со ссылкой на осведомленный источник. В среду газета Financial Times сообщала, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. По данным ряда источников, полное прекращение предоставления Киеву информации нанесет сокрушительный удар его боеспособности. "Ситуация довольно скверная. Вкупе с прекращением военной помощи и внешней помощи это по факту гарантирует победу России, при которой не потребуется мирное соглашение", - заявил телеканалу один из источников.По информации Fox News, США приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Трамп не решит, что Киев показывает приверженность мирным переговорам. Однако, советник президента США по национальной безопасности заявил, что возобновление помощи будет рассмотрено в случае успеха переговоров с Украиной.
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россия, украина, сша, cnn
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, CNN
09:19 06.03.2025 (обновлено: 09:21 06.03.2025)
 
"Гарантирует победу". В США предупредили Украину о неизбежном

CNN: прекращение передачи разведданных и помощи США Киеву гарантирует РФ победу

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Прекращение предоставления Киеву разведданных и военной помощи со стороны США гарантирует России победу, в такой ситуации мирное соглашение может не потребоваться. Об этом говорится в сообщении телеканала CNN со ссылкой на осведомленный источник.
В среду газета Financial Times сообщала, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
По данным ряда источников, полное прекращение предоставления Киеву информации нанесет сокрушительный удар его боеспособности.
"Ситуация довольно скверная. Вкупе с прекращением военной помощи и внешней помощи это по факту гарантирует победу России, при которой не потребуется мирное соглашение", - заявил телеканалу один из источников.
По информации Fox News, США приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Трамп не решит, что Киев показывает приверженность мирным переговорам. Однако, советник президента США по национальной безопасности заявил, что возобновление помощи будет рассмотрено в случае успеха переговоров с Украиной.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT
Вчера, 15:15
 
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