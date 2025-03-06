Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250306/pokushenie-855543606.html
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона - 06.03.2025, ПРАЙМ
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона
Президент России Владимир Путин высказался о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:48+0300
2025-03-06T18:48+0300
происшествия
владимир путин
заявление
покушение
рпц
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/24/838212473_0:21:3075:1751_1920x0_80_0_0_aff240a1e6b99b0947a8b04534d4d326.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высказался о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). ФСБ РФ 28 февраля сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Противник (ВСУ - ред.) предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона.... Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://1prime.ru/20250228/fsb-855338847.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/24/838212473_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4a1730f45b59d7c682e8bb95abd25543.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, заявление, покушение, рпц
Происшествия, Владимир Путин, заявление, покушение, РПЦ
18:48 06.03.2025
 
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона

Владимир Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высказался о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
ФСБ РФ 28 февраля сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2025
ФСБ предотвратила задуманный Киевом теракт против митрополита Тихона
28 февраля, 08:56
"Противник (ВСУ - ред.) предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона.... Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
 
ПроисшествияВладимир ПутинзаявлениепокушениеРПЦ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала