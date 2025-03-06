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Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона

Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона - 06.03.2025, ПРАЙМ

Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона

Президент России Владимир Путин высказался о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T18:48+0300

2025-03-06T18:48+0300

2025-03-06T18:48+0300

происшествия

владимир путин

заявление

покушение

рпц

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высказался о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). ФСБ РФ 28 февраля сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Противник (ВСУ - ред.) предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона.... Добрались до священника, хотя он ни с кем не воюет", - сказал Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

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владимир путин, заявление, покушение, рпц