https://1prime.ru/20250306/pomosch-855522197.html

СМИ усомнились в возможности ЕС согласовать новый пакет помощи Украине

СМИ усомнились в возможности ЕС согласовать новый пакет помощи Украине - 06.03.2025, ПРАЙМ

СМИ усомнились в возможности ЕС согласовать новый пакет помощи Украине

Страны ЕС вряд ли согласуют предоставление нового транша помощи Украине в ходе внеочередного саммита по вопросам обороны, сообщает газета New York Times со... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:03+0300

2025-03-06T10:03+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Страны ЕС вряд ли согласуют предоставление нового транша помощи Украине в ходе внеочередного саммита по вопросам обороны, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата Евросоюза. В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. Как отмечает издание, чиновники блока обсуждают дальнейшее оказание помощи Киеву. "Но планы по предоставлению новой суммы денег вряд ли будут окончательно согласованы в четверг", - пишет газета.

https://1prime.ru/20250306/veto-855520674.html

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