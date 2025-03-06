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Путин подписал указ о назначении послом России в США Дарчиева - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал указ о назначении послом России в США Дарчиева
Путин подписал указ о назначении послом России в США Дарчиева - 06.03.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ о назначении послом России в США Дарчиева
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в США Александра Дарчиева, соответствующий документ размещен в четверг на сайте... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T10:49+0300
2025-03-06T10:49+0300
политика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в США Александра Дарчиева, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", - говорится в указе. Александр Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.
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рф, сша, владимир путин, общество , мид рф
Политика, РФ, США, Владимир Путин, Общество , МИД РФ
10:49 06.03.2025
 
Путин подписал указ о назначении послом России в США Дарчиева

Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДиректор департамента Северной Америки МИД РФ А. Дарчиев в Совете Федерации РФ
Директор департамента Северной Америки МИД РФ А. Дарчиев в Совете Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в США Александра Дарчиева, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", - говорится в указе.
Александр Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.
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