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Путин подписал указ о назначении послом России в США Дарчиева

Путин подписал указ о назначении послом России в США Дарчиева - 06.03.2025, ПРАЙМ

Путин подписал указ о назначении послом России в США Дарчиева

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в США Александра Дарчиева, соответствующий документ размещен в четверг на сайте... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:49+0300

2025-03-06T10:49+0300

2025-03-06T10:49+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом РФ в США Александра Дарчиева, соответствующий документ размещен в четверг на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", - говорится в указе. Александр Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.

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