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Россия остается главным поставщиком удобрений во Францию
Россия остается главным поставщиком удобрений во Францию - 06.03.2025, ПРАЙМ
Россия остается главным поставщиком удобрений во Францию
Франция все больше зависит от поставок из России для обеспечения продовольственной безопасности - в 2024 году российские удобрения второй год подряд лидируют во | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:37+0300
2025-03-06T14:37+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Франция все больше зависит от поставок из России для обеспечения продовольственной безопасности - в 2024 году российские удобрения второй год подряд лидируют во французском импорте, при этом значительно выросли закупки компонентов для их производства. Об этом сообщило РИА Новости, изучив данные Евростата. В прошлом году Россия поставила Франции 676 тысяч тонн готовых удобрений, что в 1,7 раза превышает средний уровень за последние пять лет. Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим годом, Россия остается основным поставщиком удобрений во Францию второй год подряд, хотя до 2023 года эту позицию занимал Египет.Эти поставки обошлись Франции в 197 миллионов евро, что составляет 21,9% от всего импорта французских компаний и является максимальным показателем с 2016 года. Стоимость поставок была самой высокой за всю историю, за исключением 2022 и 2023 годов, когда в ЕС наблюдались повышенные цены на газ.Также в прошлом году значительно выросли закупки Францией аммиака, необходимого для производства азотных удобрений. Франция приобрела у России 100 тысяч тонн этого химического вещества, что более чем в девять раз превышает показатель предыдущего года.Больше аммиака во Францию поставлял только Тринидад и Тобаго, однако их поставки в прошлом году сократились на 9% и составили 130 тысяч тонн..
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франция, россия, евростат, ес
Экономика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Евростат, ЕС
Россия остается главным поставщиком удобрений во Францию
РИА Новости: Франция все больше зависит от поставок удобрений и сырья из России
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Франция все больше зависит от поставок из России для обеспечения продовольственной безопасности - в 2024 году российские удобрения второй год подряд лидируют во французском импорте, при этом значительно выросли закупки компонентов для их производства. Об этом сообщило РИА Новости, изучив данные Евростата.
В прошлом году Россия поставила Франции 676 тысяч тонн готовых удобрений, что в 1,7 раза превышает средний уровень за последние пять лет. Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим годом, Россия остается основным поставщиком удобрений во Францию второй год подряд, хотя до 2023 года эту позицию занимал Египет.
Эти поставки обошлись Франции в 197 миллионов евро, что составляет 21,9% от всего импорта французских компаний и является максимальным показателем с 2016 года. Стоимость поставок была самой высокой за всю историю, за исключением 2022 и 2023 годов, когда в ЕС наблюдались повышенные цены на газ.
Также в прошлом году значительно выросли закупки Францией аммиака, необходимого для производства азотных удобрений. Франция приобрела у России 100 тысяч тонн этого химического вещества, что более чем в девять раз превышает показатель предыдущего года.
Больше аммиака во Францию поставлял только Тринидад и Тобаго, однако их поставки в прошлом году сократились на 9% и составили 130 тысяч тонн..
Россия в декабре снова стала главным поставщиком газа в Евросоюз