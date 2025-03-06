https://1prime.ru/20250306/pravitelstvo-855514828.html

Правительство обсудит упрощение представления отчетности НКО

Правительство обсудит упрощение представления отчетности НКО - 06.03.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит упрощение представления отчетности НКО

Правительство России в четверг обсудит законопроект, направленный на упрощение порядка представления отчетности некоммерческих организаций, сообщает... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T00:24+0300

2025-03-06T00:24+0300

2025-03-06T00:24+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект, направленный на упрощение порядка представления отчетности некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... о" проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования представления отчетности некоммерческими организациями)", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на упрощение порядка представления отчетности некоммерческих организаций, в том числе благотворительных, добровольческих (волонтерских) и социально ориентированных НКО.

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