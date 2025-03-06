https://1prime.ru/20250306/pravitelstvo-855514828.html
Правительство обсудит упрощение представления отчетности НКО
Правительство обсудит упрощение представления отчетности НКО - 06.03.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит упрощение представления отчетности НКО
Правительство России в четверг обсудит законопроект, направленный на упрощение порядка представления отчетности некоммерческих организаций, сообщает... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T00:24+0300
2025-03-06T00:24+0300
2025-03-06T00:24+0300
экономика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект, направленный на упрощение порядка представления отчетности некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... о" проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования представления отчетности некоммерческими организациями)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на упрощение порядка представления отчетности некоммерческих организаций, в том числе благотворительных, добровольческих (волонтерских) и социально ориентированных НКО.
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россия, москва
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
Правительство обсудит упрощение представления отчетности НКО
Правительство обсудит упрощение порядка представления отчетности НКО
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит законопроект, направленный на упрощение порядка представления отчетности некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... о" проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования представления отчетности некоммерческими организациями)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на упрощение порядка представления отчетности некоммерческих организаций, в том числе благотворительных, добровольческих (волонтерских) и социально ориентированных НКО.