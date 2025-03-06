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В Госдуму внесли проект о сроках подачи работником заявления на отпуск - 06.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о сроках подачи работником заявления на отпуск
В Госдуму внесли проект о сроках подачи работником заявления на отпуск - 06.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о сроках подачи работником заявления на отпуск
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким представила законопроект, регулирующий сроки подачи заявлений на ежегодный оплачиваемый отпуск... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T10:26+0300
2025-03-06T10:26+0300
госдума
лдпр
дума
общество
леонид слуцкий
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким представила законопроект, регулирующий сроки подачи заявлений на ежегодный оплачиваемый отпуск. Предлагается установить период подачи заявления сотрудником работодателю в диапазоне от 5 до 14 дней до начала отпуска, документ доступен в думской электронной базе. Пояснительная записка к законопроекту уточняет, что предлагаемые изменения касаются случаев, когда работодателем предусмотрена обязательная подача работником заявления на отпуск.В пояснении также говорится, что действующее законодательство обязывает работодателя уведомлять работника о времени начала отпуска по графику не позднее, чем за две недели. Авторы инициативы отмечают, что на практике многие организации требуют от работников подавать заявление на отпуск даже при наличии графика, причем за 3-4 недели до его начала.Законопроект также учитывает, что по действующим нормам отпускные выплачиваются не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Однако работники, имеющие право на отпуск в любое удобное время, часто подают заявления за день-два до его начала.Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения направлены на защиту интересов как работников, ограждая их от завышенных сроков подачи заявлений, так и работодателей от возникающих условий, при которых невозможно произвести оплату отпускных за три дня до начала отпуска.
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госдума, лдпр, дума, общество , леонид слуцкий
Госдума, ЛДПР, Дума, Общество , Леонид Слуцкий
10:26 06.03.2025
 
В Госдуму внесли проект о сроках подачи работником заявления на отпуск

В Госдуму внесен проект, регулирующий сроки подачи работником заявления на отпуск

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким представила законопроект, регулирующий сроки подачи заявлений на ежегодный оплачиваемый отпуск. Предлагается установить период подачи заявления сотрудником работодателю в диапазоне от 5 до 14 дней до начала отпуска, документ доступен в думской электронной базе.
Пояснительная записка к законопроекту уточняет, что предлагаемые изменения касаются случаев, когда работодателем предусмотрена обязательная подача работником заявления на отпуск.
В пояснении также говорится, что действующее законодательство обязывает работодателя уведомлять работника о времени начала отпуска по графику не позднее, чем за две недели. Авторы инициативы отмечают, что на практике многие организации требуют от работников подавать заявление на отпуск даже при наличии графика, причем за 3-4 недели до его начала.
Законопроект также учитывает, что по действующим нормам отпускные выплачиваются не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Однако работники, имеющие право на отпуск в любое удобное время, часто подают заявления за день-два до его начала.
Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения направлены на защиту интересов как работников, ограждая их от завышенных сроков подачи заявлений, так и работодателей от возникающих условий, при которых невозможно произвести оплату отпускных за три дня до начала отпуска.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
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ГосдумаЛДПРДумаОбществоЛеонид Слуцкий
 
 
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