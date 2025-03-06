Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне начали чаще приобретать путевки за рубеж на фоне укрепления рубля - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250306/putevki-855537744.html
Россияне начали чаще приобретать путевки за рубеж на фоне укрепления рубля
Россияне начали чаще приобретать путевки за рубеж на фоне укрепления рубля - 06.03.2025, ПРАЙМ
Россияне начали чаще приобретать путевки за рубеж на фоне укрепления рубля
Спрос россиян на путевки за рубеж на фоне укрепления рубля с начала года вырос на 10%, это, в первую очередь, ощутили бюджетные дестинации - Турция, Египет и... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T16:48+0300
2025-03-06T16:48+0300
россия
туризм
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82671/48/826714867_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da63a782f81fad9b22b3d524d4895fd7.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян на путевки за рубеж на фоне укрепления рубля с начала года вырос на 10%, это, в первую очередь, ощутили бюджетные дестинации - Турция, Египет и Объединённые Арабские Эмираты, сообщил РИА Новости гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Темпы бронирования зарубежных туров на российском рынке с начала года превышают прошлогодние показатели на порядка 10%. Однако сейчас динамика продаж не является аномально высокой относительно 2024 года", - сказал Мурадян. Он подчеркнул, что на продажи позитивно повлиял фактор укрепления рубля. "Россияне чаще начинают рассматривать возможность отдыха за границей. Но стоит учитывать, что курс сейчас находится на тех же значениях, что и год назад, а на туристический спрос позитивно влияет не столько сам курс, сколько информационный фон вокруг снижения доллара", - пояснил Мурадян. "С начала года путешествия подешевели в среднем на 10% именно на разнице курсов, и этот момент еще может сыграть в пользу роста бронирований ближе к началу высокого сезона. При этом туры сильно не подешевеют, так как зависят от конъюнктуры рубля", - добавил он. Говоря о том, какие направления в первую очередь ощутили на себе укрепление рубля, Мурадян, в первую очередь, назвал бюджетные дестинации: такие как Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
https://1prime.ru/20250303/turizm-855406748.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82671/48/826714867_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a62164c9034f98cfd178c8c544d6820a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, туризм, бизнес
РОССИЯ, Туризм, Бизнес
16:48 06.03.2025
 
Россияне начали чаще приобретать путевки за рубеж на фоне укрепления рубля

Space Travel: спрос на путевки за рубеж на фоне укрепления рубля вырос на 10%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк Пассажиры на пункте выдачи багажа в Международном аэропорту "Жуковский"
 Пассажиры на пункте выдачи багажа в Международном аэропорту Жуковский - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян на путевки за рубеж на фоне укрепления рубля с начала года вырос на 10%, это, в первую очередь, ощутили бюджетные дестинации - Турция, Египет и Объединённые Арабские Эмираты, сообщил РИА Новости гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Темпы бронирования зарубежных туров на российском рынке с начала года превышают прошлогодние показатели на порядка 10%. Однако сейчас динамика продаж не является аномально высокой относительно 2024 года", - сказал Мурадян.
Он подчеркнул, что на продажи позитивно повлиял фактор укрепления рубля. "Россияне чаще начинают рассматривать возможность отдыха за границей. Но стоит учитывать, что курс сейчас находится на тех же значениях, что и год назад, а на туристический спрос позитивно влияет не столько сам курс, сколько информационный фон вокруг снижения доллара", - пояснил Мурадян.
"С начала года путешествия подешевели в среднем на 10% именно на разнице курсов, и этот момент еще может сыграть в пользу роста бронирований ближе к началу высокого сезона. При этом туры сильно не подешевеют, так как зависят от конъюнктуры рубля", - добавил он.
Говоря о том, какие направления в первую очередь ощутили на себе укрепление рубля, Мурадян, в первую очередь, назвал бюджетные дестинации: такие как Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2025
В России разработают нацстандарт по зеленому туризму
3 марта, 10:17
 
РОССИЯТуризмБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала