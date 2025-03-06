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Россияне начали чаще приобретать путевки за рубеж на фоне укрепления рубля

Россияне начали чаще приобретать путевки за рубеж на фоне укрепления рубля - 06.03.2025, ПРАЙМ

Россияне начали чаще приобретать путевки за рубеж на фоне укрепления рубля

Спрос россиян на путевки за рубеж на фоне укрепления рубля с начала года вырос на 10%, это, в первую очередь, ощутили бюджетные дестинации - Турция, Египет и... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T16:48+0300

2025-03-06T16:48+0300

2025-03-06T16:48+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян на путевки за рубеж на фоне укрепления рубля с начала года вырос на 10%, это, в первую очередь, ощутили бюджетные дестинации - Турция, Египет и Объединённые Арабские Эмираты, сообщил РИА Новости гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Темпы бронирования зарубежных туров на российском рынке с начала года превышают прошлогодние показатели на порядка 10%. Однако сейчас динамика продаж не является аномально высокой относительно 2024 года", - сказал Мурадян. Он подчеркнул, что на продажи позитивно повлиял фактор укрепления рубля. "Россияне чаще начинают рассматривать возможность отдыха за границей. Но стоит учитывать, что курс сейчас находится на тех же значениях, что и год назад, а на туристический спрос позитивно влияет не столько сам курс, сколько информационный фон вокруг снижения доллара", - пояснил Мурадян. "С начала года путешествия подешевели в среднем на 10% именно на разнице курсов, и этот момент еще может сыграть в пользу роста бронирований ближе к началу высокого сезона. При этом туры сильно не подешевеют, так как зависят от конъюнктуры рубля", - добавил он. Говоря о том, какие направления в первую очередь ощутили на себе укрепление рубля, Мурадян, в первую очередь, назвал бюджетные дестинации: такие как Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

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россия, туризм, бизнес