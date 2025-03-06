https://1prime.ru/20250306/putin-855545349.html

Путин напомнил "кому-то", чем закончилось нашествие Наполеона

Путин напомнил "кому-то", чем закончилось нашествие Наполеона - 06.03.2025, ПРАЙМ

Путин напомнил "кому-то", чем закончилось нашествие Наполеона

Люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона, в мире есть, но они забывают, чем это историческое событие закончилось, заявил президент России... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T19:05+0300

2025-03-06T19:05+0300

2025-03-06T19:29+0300

политика

владимир путин

заявление

эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона, в мире есть, но они забывают, чем это историческое событие закончилось, заявил президент России Владимир Путин. "До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20250306/mid-855524617.html

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владимир путин, заявление, эммануэль макрон