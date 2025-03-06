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В НАТО боятся делиться разведданными с США из-за политики Трампа, пишут СМИ
В НАТО боятся делиться разведданными с США из-за политики Трампа, пишут СМИ - 06.03.2025, ПРАЙМ
В НАТО боятся делиться разведданными с США из-за политики Трампа, пишут СМИ
В НАТО отмечается рост беспокойства относительно безопасности обмена разведданными с США. Причиной этому является стремление администрации Дональда Трампа к... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T10:41+0300
2025-03-06T10:41+0300
2025-03-06T10:41+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. В НАТО отмечается рост беспокойства относительно безопасности обмена разведданными с США. Причиной этому является стремление администрации Дональда Трампа к улучшению отношений с Россией. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова действующих и бывших чиновников альянса, а также представителей спецслужб."Сдвиг США в сторону России под руководством Трампа сотрясает саму основу альянса, заставляя страны задумываться о рисках обмена разведывательными данными с Вашингтоном", - сообщается в газете. Опасения стран НАТО относительно политики США усилились после сообщений о приостановке передачи разведывательных данных Украине со стороны Соединенных Штатов.По информации Politico, в альянсе обсуждаются вопросы обмена разведданными между его членами. По данным издания, полученным от действующих и бывших сотрудников спецслужб, Венгрия и Словакия после начала конфликта в Украине стали рассматриваться как "ненадежные" партнеры в этом вопросе.Бывший постпред США в НАТО Джули Смит заявила, что в альянсе ведутся разговоры о будущем обмена данными внутри организации. Она отметила, что некоторые члены НАТО выражают обеспокоенность по поводу того, продолжит ли Вашингтон предоставлять им разведданные.По словам некоторых собеседников издания, изменения во внешней политике США пока не отразились на обмене разведданными. Однако они выразили опасения, что это может произойти в ближайшем будущем. Другой неназванный чиновник сообщил, что в НАТО существуют разногласия по поводу подхода к проблеме Украины, но выразил надежду, что у Трампа нет претензий к НАТО, помимо вопросов финансирования.Другой действующий чиновник заявил, что действия США никак не повлияли на обмен разведданными внутри НАТО.Ранее Financial Times сообщала о прекращении передачи разведданных Киеву со стороны Вашингтона. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
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нато, politico, сша, украина, вашингтон, дональд трамп
Политика, НАТО, Politico, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
В НАТО боятся делиться разведданными с США из-за политики Трампа, пишут СМИ
Politico: в НАТО растет обеспокоенность по поводу безопасности обмена разведданными с США
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. В НАТО отмечается рост беспокойства относительно безопасности обмена разведданными с США. Причиной этому является стремление администрации Дональда Трампа к улучшению отношений с Россией. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова действующих и бывших чиновников альянса, а также представителей спецслужб.
"Сдвиг США в сторону России под руководством Трампа сотрясает саму основу альянса, заставляя страны задумываться о рисках обмена разведывательными данными с Вашингтоном", - сообщается в газете.
Опасения стран НАТО относительно политики США усилились после сообщений о приостановке передачи разведывательных данных Украине со стороны Соединенных Штатов.
По информации Politico, в альянсе обсуждаются вопросы обмена разведданными между его членами. По данным издания, полученным от действующих и бывших сотрудников спецслужб, Венгрия и Словакия после начала конфликта в Украине стали рассматриваться как "ненадежные" партнеры в этом вопросе.
Бывший постпред США в НАТО Джули Смит заявила, что в альянсе ведутся разговоры о будущем обмена данными внутри организации. Она отметила, что некоторые члены НАТО выражают обеспокоенность по поводу того, продолжит ли Вашингтон предоставлять им разведданные.
По словам некоторых собеседников издания, изменения во внешней политике США пока не отразились на обмене разведданными. Однако они выразили опасения, что это может произойти в ближайшем будущем. Другой неназванный чиновник сообщил, что в НАТО существуют разногласия по поводу подхода к проблеме Украины, но выразил надежду, что у Трампа нет претензий к НАТО, помимо вопросов финансирования.
Другой действующий чиновник заявил, что действия США никак не повлияли на обмен разведданными внутри НАТО.
Ранее Financial Times сообщала о прекращении передачи разведданных Киеву со стороны Вашингтона. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
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