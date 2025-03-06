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СМИ оценили зависимость Украины от разведданных ЕС и США

СМИ оценили зависимость Украины от разведданных ЕС и США - 06.03.2025, ПРАЙМ

СМИ оценили зависимость Украины от разведданных ЕС и США

Украина на 80% зависела от союзников, в основном от США, в плане получения разведывательных данных, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ВСУ. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T12:35+0300

2025-03-06T12:35+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Украина на 80% зависела от союзников, в основном от США, в плане получения разведывательных данных, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ВСУ. Газета называет паузу в предоставлении США разведывательных данных Украине "очередным ударом" по отношениям между администрацией президента США Дональда Трампа и Киевом. "Источник... сообщил, что 80% разведданных Украине поступают от союзных стран, в основном от Соединенных Штатов", - говорится в сообщении газеты. При этом источник добавил, что в среду ВСУ еще получали некоторые разведданные от союзников, пишет издание. Как заявил газете директор британской консалтинговой компании в области разведки Istok Associates Limited Нил Барнетт, пауза в предоставлении разведданных Киеву со стороны США "неизбежно станет тяжелым ударом для украинцев". Он добавил, что Великобритания попытается заполнить образовавшийся пробел, но она не обладает такими же возможностями, как США, и "некоторые вещи будет просто невозможно заменить". Ранее Financial Times сообщала о прекращении предоставления разведданных Украине со стороны США. Sky News, ссылаясь на украинский источник, уточнил, что прекращение обмена разведывательной информацией носит полный, а не частичный характер. Daily Mail также сообщила о запрете США для Великобритании делиться американскими разведывательными данными с Киевом. В Пентагоне отказались комментировать данную информацию.

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украина, сша, financial times, politico, киев, всу