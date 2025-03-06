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Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг ресурсной сделки Киева - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг ресурсной сделки Киева
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг ресурсной сделки Киева - 06.03.2025, ПРАЙМ
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг ресурсной сделки Киева
Интерес США к сделке по добыче редкоземельных металлов обусловлен стремлением компенсировать предыдущие финансовые вложения в Украину. Такое мнение высказал... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T09:16+0300
2025-03-06T09:16+0300
политика
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Интерес США к сделке по добыче редкоземельных металлов обусловлен стремлением компенсировать предыдущие финансовые вложения в Украину. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости. Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источник в Белом доме о приостановке военной помощи до тех пор, пока президент США не убедится в готовности Киева к мирным переговорам. Сообщалось, что президент Украины выразил сожаление о разногласиях с американским коллегой и заявил о готовности к скорейшему началу переговоров.По словам Сальдо, причина повышенного внимания к сделке заключается в недовольстве новой администрации США предыдущими финансовыми вложениями в Украину."Поэтому США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит", - пояснил губернатор. Губернатор выразил сомнения в выгоде данной сделки для Украины, но отметил её зависимость от американской поддержки, включающей финансовую помощь, военную технику, разведывательные данные и доступ к интернету Starlink. По его мнению, это может вынудить украинское руководство согласиться на предложенные условия.
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владимир сальдо, сша, украина, starlink, fox news, дональд трамп
Политика, Владимир Сальдо, США, УКРАИНА, Starlink, Fox News, Дональд Трамп
09:16 06.03.2025
 
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг ресурсной сделки Киева

Губернатор Херсонской области назвал причину ажиотажа вокруг ресурсной сделки

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Интерес США к сделке по добыче редкоземельных металлов обусловлен стремлением компенсировать предыдущие финансовые вложения в Украину. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.
Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источник в Белом доме о приостановке военной помощи до тех пор, пока президент США не убедится в готовности Киева к мирным переговорам. Сообщалось, что президент Украины выразил сожаление о разногласиях с американским коллегой и заявил о готовности к скорейшему началу переговоров.
По словам Сальдо, причина повышенного внимания к сделке заключается в недовольстве новой администрации США предыдущими финансовыми вложениями в Украину.
"Поэтому США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят увязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит", - пояснил губернатор.
Губернатор выразил сомнения в выгоде данной сделки для Украины, но отметил её зависимость от американской поддержки, включающей финансовую помощь, военную технику, разведывательные данные и доступ к интернету Starlink. По его мнению, это может вынудить украинское руководство согласиться на предложенные условия.
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ПолитикаВладимир СальдоСШАУКРАИНАStarlinkFox NewsДональд Трамп
 
 
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