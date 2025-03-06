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В России наблюдается вторая волна интереса к дубайскому шоколаду

В России наблюдается вторая волна интереса к дубайскому шоколаду - 06.03.2025, ПРАЙМ

В России наблюдается вторая волна интереса к дубайскому шоколаду

Вторая волна интереса к дубайскому шоколаду наблюдается в России - интерес к нему вырос на 20% за последние два месяца и почти достиг пиковых значений октября,... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T02:55+0300

2025-03-06T02:55+0300

2025-03-06T02:55+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Вторая волна интереса к дубайскому шоколаду наблюдается в России - интерес к нему вырос на 20% за последние два месяца и почти достиг пиковых значений октября, посчитали аналитики картографического сервиса "2ГИС", данные исследования есть у РИА Новости. Геосервис показывает, в каких кондитерских можно купить дубайский шоколад - найти такие специализированные точки можно, написав "дубайский шоколад" в строке поиска. Аналитики сравнили 16 крупнейших городов страны по средней стоимости плитки шоколада весом 200 граммов. "По данным "2ГИС", прямо сейчас в России наблюдается вторая волна роста интереса к дубайскому шоколаду — его поиск на картах городов России за последние два месяца вырос на 20% и почти добрался до первого пика, который был в октябре 2024. Тогда места, где купить шоколад, на картах городов искали так же активно, как безалкогольные напитки, рост числа точек продаж которых стал одним из трендов в российском общепите в 2024 году", - сказано в исследовании. Средняя стоимость дубайского шоколада в городах-миллионниках составляет 2 188 рублей, отметили аналитики. Дешевле всего купить такой десерт можно в Ростове-на-Дону - средняя стоимость плитки составляет 1 217 рублей. А самый дорогой дубайский шоколад - в Москве, где его средняя стоимость достигает 4 137 рублей. В пятерку городов с самыми доступными ценами вошли также Воронеж (1 485 рублей за плитку), Волгоград (1 499 рублей), Нижний Новгород (1 625 рублей) и Красноярск (1 676 рублей).

ростов-на-дону

москва

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бизнес, россия, ростов-на-дону, москва, воронеж, "2гис"