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Продажи новых автомобилей в России в феврале снизились на 24,9% - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Продажи новых автомобилей в России в феврале снизились на 24,9%
Продажи новых автомобилей в России в феврале снизились на 24,9% - 06.03.2025, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей в России в феврале снизились на 24,9%
Продажи новых легковых автомобилей снизились в России в феврале на 24,9% - до 78 тысяч машин, лидеры рынка - отечественная Lada и китайские Haval и Chery,... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T07:15+0300
2025-03-06T07:15+0300
бизнес
россия
москва
chery
haval
geely
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855518336.jpg?1741234511
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей снизились в России в феврале на 24,9% - до 78 тысяч машин, лидеры рынка - отечественная Lada и китайские Haval и Chery, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат". "За последний зимний месяц нынешнего года в нашей стране было реализовано 78 040 новых легковых автомобилей, что на 24,9% меньше, чем в феврале 2024 года. На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка Lada, на долю которой в конце зимы пришлось более 31% (год назад этот показатель был менее 28%), что в количественном выражении составляет 24 573 проданных экземпляра", - рассказали в агентстве. Лидером среди иномарок остается китайский бренд Haval, продажи которого в феврале составили 9,6 тысячи авто. Следующие четыре позиции в марочном рейтинге тоже занимают "китайцы" – Chery (8 389), Geely (5 101), Changan (4 424) и Omoda (2 040). Седьмое место занял белорусский Belgee (2 001 реализованный экземпляр). В топ-10 также вошли китайские Jetour (1 770), Jaecoo (1 627) и Exeed (1 442). В модельном рейтинге по-прежнему первенствуют автомобили семейства Lada Granta (в том числе произведенные на его базе), продажи которых в феврале составили 9,5 тысячи машин (-27,2% в годовом выражении). На втором месте другая модель отечественного производителя - Lada Vesta - 8,2 тысячи реализованных машин (+14%). Лучшей иномаркой в стране остался китайский кроссовер Haval Jolion, результат которого составил 3,8 тысячи проданных машин (-25,2%). За ним расположился еще один "китаец" – кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (3 652). Далее следуют два отечественных внедорожника – Lada Niva Travel (2 771) и Lada Niva Legend (2 095). Кроме них, в топ-10 попали Chery Tiggo 4 PRO, Changan UNI-S (с учетом CS55 Plus), Lada Largus и Geely Monjaro. При этом продажи Largus выросли сильнее всех (в 42 раза в годовом выражении), а Monjaro сильнее других упали (-60%).
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия, москва, chery, haval, geely, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Chery, Haval, Geely, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
07:15 06.03.2025
 
Продажи новых автомобилей в России в феврале снизились на 24,9%

"Автостат": продажи новых автомобилей в России в феврале снизились на 24,9%

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей снизились в России в феврале на 24,9% - до 78 тысяч машин, лидеры рынка - отечественная Lada и китайские Haval и Chery, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат".
"За последний зимний месяц нынешнего года в нашей стране было реализовано 78 040 новых легковых автомобилей, что на 24,9% меньше, чем в феврале 2024 года. На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка Lada, на долю которой в конце зимы пришлось более 31% (год назад этот показатель был менее 28%), что в количественном выражении составляет 24 573 проданных экземпляра", - рассказали в агентстве.
Лидером среди иномарок остается китайский бренд Haval, продажи которого в феврале составили 9,6 тысячи авто. Следующие четыре позиции в марочном рейтинге тоже занимают "китайцы" – Chery (8 389), Geely (5 101), Changan (4 424) и Omoda (2 040). Седьмое место занял белорусский Belgee (2 001 реализованный экземпляр). В топ-10 также вошли китайские Jetour (1 770), Jaecoo (1 627) и Exeed (1 442).
В модельном рейтинге по-прежнему первенствуют автомобили семейства Lada Granta (в том числе произведенные на его базе), продажи которых в феврале составили 9,5 тысячи машин (-27,2% в годовом выражении). На втором месте другая модель отечественного производителя - Lada Vesta - 8,2 тысячи реализованных машин (+14%).
Лучшей иномаркой в стране остался китайский кроссовер Haval Jolion, результат которого составил 3,8 тысячи проданных машин (-25,2%). За ним расположился еще один "китаец" – кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (3 652). Далее следуют два отечественных внедорожника – Lada Niva Travel (2 771) и Lada Niva Legend (2 095). Кроме них, в топ-10 попали Chery Tiggo 4 PRO, Changan UNI-S (с учетом CS55 Plus), Lada Largus и Geely Monjaro. При этом продажи Largus выросли сильнее всех (в 42 раза в годовом выражении), а Monjaro сильнее других упали (-60%).
 
БизнесРОССИЯМОСКВАCheryHavalGeelyLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
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