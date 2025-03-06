https://1prime.ru/20250306/rubl-855533430.html

Москва предложила Минску выстроить взаимосвязь между цифровыми рублями

Москва предложила Минску выстроить взаимосвязь между цифровыми рублями - 06.03.2025, ПРАЙМ

Москва предложила Минску выстроить взаимосвязь между цифровыми рублями

Россия предлагает Белоруссии работать вместе, чтобы взаимосвязь между цифровым белорусским и цифровым российским рублями была выстроена на должном уровне,... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:59+0300

2025-03-06T14:59+0300

2025-03-06T14:59+0300

экономика

россия

белоруссия

максим орешкин

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МИНСК, 6 мар - ПРАЙМ. Россия предлагает Белоруссии работать вместе, чтобы взаимосвязь между цифровым белорусским и цифровым российским рублями была выстроена на должном уровне, заявил в четверг замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Надо синхронизировать и работать вместе, чтобы взаимосвязь между цифровым белорусским и цифровым российским рублем была выстроена на должном уровне", - приводит слова Орешкина госагентство Белта. Ранее в Нацбанке Белоруссии сообщали, что проект по запуску цифрового рубля будет реализован до 2026 года. В 2025 году планируется внедрить платформу цифрового белорусского рубля в ограниченном объеме, а к концу 2026 система заработает полноценно. В 2025 году в том числе планируется апробировать трансграничные платежи.

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белоруссия

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россия, белоруссия, максим орешкин