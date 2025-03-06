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Москва предложила Минску выстроить взаимосвязь между цифровыми рублями
Москва предложила Минску выстроить взаимосвязь между цифровыми рублями - 06.03.2025, ПРАЙМ
Москва предложила Минску выстроить взаимосвязь между цифровыми рублями
Россия предлагает Белоруссии работать вместе, чтобы взаимосвязь между цифровым белорусским и цифровым российским рублями была выстроена на должном уровне,... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:59+0300
2025-03-06T14:59+0300
2025-03-06T14:59+0300
экономика
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МИНСК, 6 мар - ПРАЙМ. Россия предлагает Белоруссии работать вместе, чтобы взаимосвязь между цифровым белорусским и цифровым российским рублями была выстроена на должном уровне, заявил в четверг замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Надо синхронизировать и работать вместе, чтобы взаимосвязь между цифровым белорусским и цифровым российским рублем была выстроена на должном уровне", - приводит слова Орешкина госагентство Белта. Ранее в Нацбанке Белоруссии сообщали, что проект по запуску цифрового рубля будет реализован до 2026 года. В 2025 году планируется внедрить платформу цифрового белорусского рубля в ограниченном объеме, а к концу 2026 система заработает полноценно. В 2025 году в том числе планируется апробировать трансграничные платежи.
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россия, белоруссия, максим орешкин
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Максим Орешкин
Москва предложила Минску выстроить взаимосвязь между цифровыми рублями
Орешкин: Москва предлагает Минску выстроить взаимосвязь между цифровыми рублями
МИНСК, 6 мар - ПРАЙМ. Россия предлагает Белоруссии работать вместе, чтобы взаимосвязь между цифровым белорусским и цифровым российским рублями была выстроена на должном уровне, заявил в четверг замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Надо синхронизировать и работать вместе, чтобы взаимосвязь между цифровым белорусским и цифровым российским рублем была выстроена на должном уровне", - приводит слова Орешкина госагентство Белта.
Ранее в Нацбанке Белоруссии сообщали, что проект по запуску цифрового рубля будет реализован до 2026 года. В 2025 году планируется внедрить платформу цифрового белорусского рубля в ограниченном объеме, а к концу 2026 система заработает полноценно. В 2025 году в том числе планируется апробировать трансграничные платежи.
Россия и Белоруссия увеличили товарооборот