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Российский рынок акций снижается на фоне геополитической неопределенности

Российский рынок акций снижается на фоне геополитической неопределенности - 06.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается на фоне геополитической неопределенности

Российский рынок акций в четверг днем снижается на фоне геополитической неопределенности, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:38+0300

2025-03-06T15:38+0300

2025-03-06T15:38+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в четверг днем снижается на фоне геополитической неопределенности, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.28 мск снижался на 2,03% - до 3 197,41 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,76% - до 69,83 доллара за баррель. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ "Российский фондовый рынок в середине торгов снижается на фоне геополитической неопределенности и жесткой ДКП Банка России", - комментирует Саид Керимханов из ФГ "Финам". "Российский рынок акций поначалу повышался, корректируя просадку вечерних торгов. Она была вызвана заявлениями президента Франции, которые усилили неопределенность относительно перспектив завершения украинского конфликта в ближайшем будущем. Однако незадолго до старта основной сессии наши фондовые индикаторы возобновили активное снижение", - говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций". Дополнительное давление на индекс Мосбиржи продолжает оказывать по-прежнему завышенный курс рубля при относительно низких ценах на нефть, отметил эксперт. "Российский рынок в четверг снижается после высказываний президента Франции днем ранее. Геополитика продолжает оказывать ключевое влияние на рынок, так как может отразиться не только на экономике ряда компаний, но и денежно-кредитной политике Банка России через воздействие на проинфляционные факторы", - добавил Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста - акции "Вуш холдинга" (+2,48%), "Полюса" (+1,47%), "Русала" (+1,27%), "Северстали" (+1,21%), "Позитива" (+1,08%). Сильнее всего снижаются акции "Юнипро" (-13,22%), "Абрау Дюрсо" (-3,77%), "Мосэнерго" (-3,68%), "Совкомфлота" (-3,1%), ОГК-2 (-1,53%). ПРОГНОЗЫ "На дневном графике индекс Мосбиржи демонстрирует снижение, находясь выше 50-дневной экспоненциальной средней. Предполагаем, что уровнем поддержки для бенчмарка может выступить отметка в 3100 пунктов", - говорит Керимханов. "Боковая динамика по индексу ММВБ в коридоре 3120–3380 пунктов сохраняется уже ровно три недели. Закрепление индекса ниже нижней границы данного коридора будет означать его выход из сформированного в конце декабря прошлого года восходящего канала", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". По его словам, уход ниже 3120 пунктов откроет индексу Мосбиржи перспективу более сильного падения и развития локального нисходящего канала с целями сначала 3000 и далее 2800 пунктов. Такая перспектива для российского рынка вполне реалистична в нынешних условиях, полагает аналитик.

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рынки, торги, мосбиржа