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РЖД увеличили объем отправок угля на экспорт

РЖД увеличили объем отправок угля на экспорт - 06.03.2025, ПРАЙМ

РЖД увеличили объем отправок угля на экспорт

РЖД в январе-феврале 2025 года отправили на экспорт 30,5 миллиона тонн угля, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщила... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T11:11+0300

2025-03-06T11:11+0300

2025-03-06T11:12+0300

экономика

ржд

экспорт

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РЖД в январе-феврале 2025 года отправили на экспорт 30,5 миллиона тонн угля, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщила компания. "С начала года отправили на экспорт по сети РЖД 30,5 миллиона тонн угля. Это на 3,8% больше, чем за январь-февраль 2024 года. В том числе в направлении портов погрузили 27,2 миллиона тонн (+4,3%). Из них большую часть в адрес портов Дальнего Востока - 15,9 миллиона тонн (+2,2%), Северо-Запада - 7,1 миллиона тонн (-14,7%), Юга (рост в 2 раза, до 4,2 миллиона тонн). Через погранпереходы перевезли 3,2 миллиона тонн твердого топлива (-3,6%)", - говорится в сообщении. На экспорт в восточном направлении за два месяца текущего года отправлено 18,6 миллиона тонн угля, что на 1,3% выше, чем в январе-феврале прошлого года, в том числе половина из Кузбасса - 9,3 миллиона тонн (на уровне аналогичного периода прошлого года), отметили в РЖД. "Увеличили отгрузку Забайкальский край - на 15,2%, до 0,9 миллиона тонн, Хабаровский край - на 70%, до 1,1 миллиона тонн, начала отгрузку на восток Новосибирская область (1,43 миллиона тонн)", - заключил перевозчик.

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ржд, экспорт