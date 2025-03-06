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РЖД тестируют посадку по биометрии в закрытом режиме - 06.03.2025, ПРАЙМ
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РЖД тестируют посадку по биометрии в закрытом режиме
РЖД тестируют посадку по биометрии в закрытом режиме - 06.03.2025, ПРАЙМ
РЖД тестируют посадку по биометрии в закрытом режиме
РЖД тестируют посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, так как для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, касающихся... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T15:05+0300
2025-03-06T15:05+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РЖД тестируют посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, так как для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, касающихся нормативной базы, безопасности данных и удобства пользователей. ОБ этом сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин, отвечая на вопрос РИА Новости. С 1 сентября 2025 года правительство России разрешает использование биометрии при оформлении билетов и посадке на поезда дальнего следования.В кулуарах ИТ-конференции Ассоциации крупнейших потребителей ПО Чаркин отметил, что для запуска услуги необходимо подготовить нормативную базу, отработать вопросы безопасности, учитывая чувствительность темы сохранности персональных данных и удобство для пользователей. Важно, чтобы пассажиру было максимально комфортно и не тратить время на посадку.Особенно это важно на промежуточных остановках, где время на посадку ограничено. Замглавы РЖД подчеркнул необходимость максимального удобства технологии для пассажиров.Чаркин пояснил, что постановление правительства дает право на внедрение технологии при наличии технической возможности, что является дополнительным удобством для пользователя. Для этого необходимо обеспечить нормативное регулирование, снять все риски и согласовать вопросы информационной безопасности с регуляторами."Мы с точки зрения технической возможности, безусловно, тестируем и будем тестировать. То есть мы постоянно проводим анализ того, как сделать посадку и клиентский путь нашего пассажира проще и удобнее. Мы это делали в 2024 году, продолжаем в 2025 году", - ответил Чаркин на вопрос РИА Новости, будет ли в 2025 году протестирована в закрытом режиме технология посадки в поезд по биометрии. Он рассказал, что компания проводила анализ работы технологии, в том числе с точки зрения скорости и технической возможности. Чаркин отметил, что технология требует устойчивой бесперебойной связи, что предполагает совместную работу с операторами мобильной и спутниковой связи, упомянув соглашение с "Бюро 1440".
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бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
15:05 06.03.2025
 
РЖД тестируют посадку по биометрии в закрытом режиме

РЖД тестируют посадку по биометрии пока без участия пассажиров

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РЖД тестируют посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, так как для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, касающихся нормативной базы, безопасности данных и удобства пользователей. ОБ этом сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин, отвечая на вопрос РИА Новости.
С 1 сентября 2025 года правительство России разрешает использование биометрии при оформлении билетов и посадке на поезда дальнего следования.
В кулуарах ИТ-конференции Ассоциации крупнейших потребителей ПО Чаркин отметил, что для запуска услуги необходимо подготовить нормативную базу, отработать вопросы безопасности, учитывая чувствительность темы сохранности персональных данных и удобство для пользователей. Важно, чтобы пассажиру было максимально комфортно и не тратить время на посадку.
Особенно это важно на промежуточных остановках, где время на посадку ограничено. Замглавы РЖД подчеркнул необходимость максимального удобства технологии для пассажиров.
Чаркин пояснил, что постановление правительства дает право на внедрение технологии при наличии технической возможности, что является дополнительным удобством для пользователя. Для этого необходимо обеспечить нормативное регулирование, снять все риски и согласовать вопросы информационной безопасности с регуляторами.
"Мы с точки зрения технической возможности, безусловно, тестируем и будем тестировать. То есть мы постоянно проводим анализ того, как сделать посадку и клиентский путь нашего пассажира проще и удобнее. Мы это делали в 2024 году, продолжаем в 2025 году", - ответил Чаркин на вопрос РИА Новости, будет ли в 2025 году протестирована в закрытом режиме технология посадки в поезд по биометрии.
Он рассказал, что компания проводила анализ работы технологии, в том числе с точки зрения скорости и технической возможности. Чаркин отметил, что технология требует устойчивой бесперебойной связи, что предполагает совместную работу с операторами мобильной и спутниковой связи, упомянув соглашение с "Бюро 1440".
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