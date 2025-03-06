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В МИД РФ прокомментировали вопрос о снятии санкций с России

В МИД РФ прокомментировали вопрос о снятии санкций с России - 06.03.2025, ПРАЙМ

В МИД РФ прокомментировали вопрос о снятии санкций с России

РФ не обсуждает снятие антироссийских санкций и считает их нелегитимными, вопросы следует задавать тем, кто их вводил, заявила официальный представитель МИД... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T18:09+0300

2025-03-06T18:09+0300

2025-03-06T18:09+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РФ не обсуждает снятие антироссийских санкций и считает их нелегитимными, вопросы следует задавать тем, кто их вводил, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы не высказываемся и не обсуждаем вопрос о снятии санкций. Не мы их в отношении себя вводили. Мы всегда говорили о том, что они имеют разрушительный, неправомочный характер. И в первую очередь они бьют по тем, кто их придумывал и кто их вводил", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она подчеркнула, что РФ только принимает ответные меры, а ответственность за разрешение сложившейся ситуации лежит на странах, которые первыми ввели антироссийские санкции. "Мы вводим контрсанкции, мы отвечаем, поэтому рассуждать на эту тему никакого смысла нет. Эти вопросы вы задавайте тем, кто эти санкции вводил. Какие у них планы, что они хотят, как они сами собираются выходить из сложившейся тупиковой истории и ситуации, которую сами создали... Мы всегда подчеркивали, что санкции не являются легитимными, если они не прошли Совет Безопасности ООН", - добавила Захарова. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250305/sanktsii-855478268.html

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