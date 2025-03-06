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В Крыму впервые начали производство зеленого шоколада - 06.03.2025, ПРАЙМ
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В Крыму впервые начали производство зеленого шоколада
В Крыму впервые начали производство зеленого шоколада - 06.03.2025, ПРАЙМ
В Крыму впервые начали производство зеленого шоколада
В Крыму впервые начали производство зеленого шоколада, созданного с добавлением микроводорослей, сообщила РИА Новости заместитель директора по инновационной... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:26+0300
2025-03-06T12:26+0300
россия
крым
шоколад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. В Крыму впервые начали производство зеленого шоколада, созданного с добавлением микроводорослей, сообщила РИА Новости заместитель директора по инновационной деятельности Института биологии южный морей (ИнБЮМ) Алена Рещикова. Зеленый шоколад разработан учеными ИнБЮМ совместно с кондитерами местной шоколадной фабрики. "В Крыму начали производство зеленого шоколада, в составе которого содержится микроводоросль Arthrospira plantensis (спирулина). Шоколад со спирулиной – это наша первая совместная разработка. В процессе - создание вкусного и полезного шоколада и иной полезной продукции с другими микроводорослями", - сказал Рещикова. По ее словам, микроводоросль спирулина является одним из самых мощных природных антиоксидантов и отличной диетической добавкой.
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россия, крым, шоколад
РОССИЯ, КРЫМ, шоколад
12:26 06.03.2025
 
В Крыму впервые начали производство зеленого шоколада

В Крыму начали производство зеленого шоколада с добавлением микроводорослей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. В Крыму впервые начали производство зеленого шоколада, созданного с добавлением микроводорослей, сообщила РИА Новости заместитель директора по инновационной деятельности Института биологии южный морей (ИнБЮМ) Алена Рещикова.
Зеленый шоколад разработан учеными ИнБЮМ совместно с кондитерами местной шоколадной фабрики.
"В Крыму начали производство зеленого шоколада, в составе которого содержится микроводоросль Arthrospira plantensis (спирулина). Шоколад со спирулиной – это наша первая совместная разработка. В процессе - создание вкусного и полезного шоколада и иной полезной продукции с другими микроводорослями", - сказал Рещикова.
По ее словам, микроводоросль спирулина является одним из самых мощных природных антиоксидантов и отличной диетической добавкой.
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