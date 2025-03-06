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Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России
Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России - 06.03.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России
Все планы и обязательства бюджета РФ будут выполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T16:42+0300
2025-03-06T16:52+0300
экономика
россия
минфин
рубль
бюджет
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Все планы и обязательства бюджета РФ будут выполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Укрепление рубля влияет на бюджет, но также влияет на бюджет и изменившийся макроэкономический прогноз. У нас базовый ВВП пересчитан. Где-то в одну сторону чуть поменьше, в другую сторону чуть побольше. Самое главное, что планы все наши по обязательствам и финансированию проектов будут выполнены, вне зависимости от того, какой будет курс - слабый, крепкий. Все сделаем", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос РИА Новости, снизятся ли доходы бюджета РФ на фоне укрепления рубля.
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россия, минфин, рубль, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Минфин, рубль, бюджет
16:42 06.03.2025 (обновлено: 16:52 06.03.2025)
 
Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России

Силуанов о влиянии укрепления рубля на бюджет РФ: все планы будут выполнены

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Все планы и обязательства бюджета РФ будут выполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Укрепление рубля влияет на бюджет, но также влияет на бюджет и изменившийся макроэкономический прогноз. У нас базовый ВВП пересчитан. Где-то в одну сторону чуть поменьше, в другую сторону чуть побольше. Самое главное, что планы все наши по обязательствам и финансированию проектов будут выполнены, вне зависимости от того, какой будет курс - слабый, крепкий. Все сделаем", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос РИА Новости, снизятся ли доходы бюджета РФ на фоне укрепления рубля.
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