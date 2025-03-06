https://1prime.ru/20250306/siluanov-855537527.html
Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России
Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России - 06.03.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России
Все планы и обязательства бюджета РФ будут выполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T16:42+0300
2025-03-06T16:42+0300
2025-03-06T16:52+0300
экономика
россия
минфин
рубль
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848684121_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_4288616ec113f47abe64cd9c3f43ed9f.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Все планы и обязательства бюджета РФ будут выполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Укрепление рубля влияет на бюджет, но также влияет на бюджет и изменившийся макроэкономический прогноз. У нас базовый ВВП пересчитан. Где-то в одну сторону чуть поменьше, в другую сторону чуть побольше. Самое главное, что планы все наши по обязательствам и финансированию проектов будут выполнены, вне зависимости от того, какой будет курс - слабый, крепкий. Все сделаем", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос РИА Новости, снизятся ли доходы бюджета РФ на фоне укрепления рубля.
https://1prime.ru/20250306/putevki-855537744.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848684121_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9213f417211c38dfd50287fa3c1c361c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин, рубль, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Минфин, рубль, бюджет
Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России
Силуанов о влиянии укрепления рубля на бюджет РФ: все планы будут выполнены
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Все планы и обязательства бюджета РФ будут выполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Укрепление рубля влияет на бюджет, но также влияет на бюджет и изменившийся макроэкономический прогноз. У нас базовый ВВП пересчитан. Где-то в одну сторону чуть поменьше, в другую сторону чуть побольше. Самое главное, что планы все наши по обязательствам и финансированию проектов будут выполнены, вне зависимости от того, какой будет курс - слабый, крепкий. Все сделаем", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос РИА Новости, снизятся ли доходы бюджета РФ на фоне укрепления рубля.
Россияне начали чаще приобретать путевки за рубеж на фоне укрепления рубля