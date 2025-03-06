https://1prime.ru/20250306/siluanov-855537527.html

Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России

Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России - 06.03.2025, ПРАЙМ

Силуанов оценил влияние укрепление рубля на доходы бюджета России

Все планы и обязательства бюджета РФ будут выполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T16:42+0300

2025-03-06T16:42+0300

2025-03-06T16:52+0300

экономика

россия

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рубль

бюджет

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Все планы и обязательства бюджета РФ будут выполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Укрепление рубля влияет на бюджет, но также влияет на бюджет и изменившийся макроэкономический прогноз. У нас базовый ВВП пересчитан. Где-то в одну сторону чуть поменьше, в другую сторону чуть побольше. Самое главное, что планы все наши по обязательствам и финансированию проектов будут выполнены, вне зависимости от того, какой будет курс - слабый, крепкий. Все сделаем", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос РИА Новости, снизятся ли доходы бюджета РФ на фоне укрепления рубля.

https://1prime.ru/20250306/putevki-855537744.html

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россия, минфин, рубль, бюджет