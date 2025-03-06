https://1prime.ru/20250306/soglashenie-855541611.html

Правительство внесло в ГД соглашение с Белоруссией о надзоре за финрынком

Правительство внесло в ГД соглашение с Белоруссией о надзоре за финрынком - 06.03.2025, ПРАЙМ

Правительство внесло в ГД соглашение с Белоруссией о надзоре за финрынком

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации российско-белорусского соглашения о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T18:10+0300

2025-03-06T18:10+0300

2025-03-06T18:10+0300

политика

россия

белоруссия

соглашение

финансовый рынок

надзор

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации российско-белорусского соглашения о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, следует из базы данных нижней палаты парламента. Соглашение подписано в Москве 6 августа. Оно разработано в целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков России и Белоруссии, а также эффективного исполнения Банком России, Минфином РФ и белорусским центробанком возложенных на них функций надзора и контроля за деятельностью поднадзорных лиц. Соглашение позволит преуспеть в выполнении программы гармонизации норм регулирования деятельности банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и других организаций, действующих на территории двух стран, пояснял ранее в четверг на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин. Ратификация соглашения также позволит обеспечить единые принципы защиты интересов вкладчиков и инвесторов, облегчить процедуры проведения совместных проверок трансграничных операций, укрепить надежность и стабильность как самих финансовых институтов, так и экономики двух государств, отметил он. Мишустин уверен, что эти меры "помогут продолжить развитие делового партнерства Москвы и Минска и будут способствовать реализации многих перспективных проектов, которые делаются в том числе бизнесом". Соглашение предусматривает проведение надзорными органами России и Белоруссии совместных проверок трансграничных учреждений (родительских (материнских) организаций) на основании запроса о проведении совместной проверки, заблаговременно направляемого в адрес надзорного органа. Также предусмотрено учреждение надзорными органами совместных надзорных коллегий с целью укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией.

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россия, белоруссия, соглашение, финансовый рынок, надзор