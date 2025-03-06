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ОАЭ и ЦАР подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ОАЭ и ЦАР подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве
ОАЭ и ЦАР подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве - 06.03.2025, ПРАЙМ
ОАЭ и ЦАР подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве
Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Центральноафриканской Республикой было подписано в ходе визита президента ЦАР Фостен-Арканжа... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T22:16+0300
2025-03-06T22:17+0300
экономика
оаэ
цар
соглашение
партнерство
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ДУБАЙ, 6 мар - ПРАЙМ. Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Центральноафриканской Республикой было подписано в ходе визита президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры в ОАЭ, сообщает в четверг эмиратское информационное агентство WAM. Церемония подписания состоялась после переговоров между президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой в Абу-Даби. Соглашение предполагает расширение взаимного доступа на рынки обеих стран за счет снижения или отмены тарифов, устранения нетарифных торговых барьеров и увеличения инвестиций в ключевые секторы, включая сельское хозяйство, инфраструктуру и технологии. Отмечается, что объем товарооборота между двумя странами без учета нефти в 2024 года составил 252 миллиона долларов. Экспорт из ЦАР в ОАЭ представлен в основном золотом, алмазами и сельхозпродукцией. В свою очередь, ОАЭ экспортируют в ЦАР базовые потребительские товары, такие как продукты питания, текстиль и электроника, а также оборудование и фармацевтические препараты.
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оаэ, цар, соглашение, партнерство
Экономика, ОАЭ, ЦАР, соглашение, партнерство
22:16 06.03.2025 (обновлено: 22:17 06.03.2025)
 
ОАЭ и ЦАР подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве

WAM: ОАЭ и ЦАР подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве

© Фото : Unsplash/janith devindaАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© Фото : Unsplash/janith devinda
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ДУБАЙ, 6 мар - ПРАЙМ. Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Центральноафриканской Республикой было подписано в ходе визита президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры в ОАЭ, сообщает в четверг эмиратское информационное агентство WAM.
Церемония подписания состоялась после переговоров между президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой в Абу-Даби.
Соглашение предполагает расширение взаимного доступа на рынки обеих стран за счет снижения или отмены тарифов, устранения нетарифных торговых барьеров и увеличения инвестиций в ключевые секторы, включая сельское хозяйство, инфраструктуру и технологии.
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Отмечается, что объем товарооборота между двумя странами без учета нефти в 2024 года составил 252 миллиона долларов. Экспорт из ЦАР в ОАЭ представлен в основном золотом, алмазами и сельхозпродукцией. В свою очередь, ОАЭ экспортируют в ЦАР базовые потребительские товары, такие как продукты питания, текстиль и электроника, а также оборудование и фармацевтические препараты.
 
ЭкономикаОАЭЦАРсоглашениепартнерство
 
 
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