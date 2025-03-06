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Россия и Зимбабве договорились расширять сотрудничество в сферах энергетики

Россия и Зимбабве договорились расширять сотрудничество в сферах энергетики - 06.03.2025, ПРАЙМ

Россия и Зимбабве договорились расширять сотрудничество в сферах энергетики

Россия и Зимбабве договорились предпринять дополнительные шаги по определению перспективных сфер сотрудничества в геологоразведке, энергетике, в том числе... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T12:55+0300

2025-03-06T12:55+0300

2025-03-06T12:55+0300

экономика

россия

зимбабве

сергей лавров

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия и Зимбабве договорились предпринять дополнительные шаги по определению перспективных сфер сотрудничества в геологоразведке, энергетике, в том числе атомной, сельском хозяйстве, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы договорились предпринять дополнительные шаги по определению перспективных сфер приложения совместных интересов, прежде всего и в геологоразведке, в освоении запасов минерального сырья, в энергетике, включая атомную, в сельском хозяйстве, в космической сфере, в сфере информационно-коммуникационных технологий", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой по итогам переговоров. Он добавил, что РФ ежегодно выделяет 125 стипендий для обучения граждан Зимбабве, но готова увеличить данную квоту. Кроме того, по словам главы российского МИД, сейчас реализуется проект Санкт-Петербургского государственного университета - центр открытого образования, в рамках данного проекта более 500 граждан Зимбабве обучаются на онлайн-курсах русского языка, Россия также готова расширять проект на базе других вузов.

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россия, зимбабве, сергей лавров, мид