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СП рекомендовала оптимизировать меры поддержки инновационной инфраструктуры
СП рекомендовала оптимизировать меры поддержки инновационной инфраструктуры - 06.03.2025, ПРАЙМ
СП рекомендовала оптимизировать меры поддержки инновационной инфраструктуры
Счетная палата России проанализировала реализацию мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры и рекомендовала правительству оптимизировать их с... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T00:18+0300
2025-03-06T00:18+0300
2025-03-06T00:18+0300
экономика
технологии
россия
москва
рф
счетная палата
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Счетная палата России проанализировала реализацию мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры и рекомендовала правительству оптимизировать их с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития, говорится в материалах ведомства.
Отмечается, что аудит указанных мер господдержки проводился за период в 2019–2023 годах. В целом за этот период расходы федерального бюджета РФ на развитие инновационной инфраструктуры составили чуть более 165 миллиардов рублей. В совокупности за счет господдержки в России создано более тысячи объектов, в том числе 12 инновационных научно-технологических центров и семь технико-внедренческих особых экономических зон.
"По итогам анализа Счетная палата направила в правительство Российской Федерации рекомендации по повышению результативности государственной поддержки инновационной деятельности. Одна из ключевых рекомендаций - провести инвентаризацию действующих мер господдержки инновационной инфраструктуры и по итогам анализа подготовить предложения по их оптимизации с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития", - говорится в материалах.
Так, действующие меры позволили объединить инструменты государственной и инвестиционной поддержки предпринимателей, ученых и инвесторов и обеспечили создание "технологической воронки" - от поддержки начинающих команд до развития зрелых технологических компаний, отмечает аудитор Дмитрий Зайцев. Вместе с тем, анализ выявил ряд проблемных вопросов, препятствующих реализации господдержки и снижающих ее эффективность.
НАПРАВЛЕННОСТЬ ГОСПОДДЕРЖКИ
В первую очередь, недостатки касаются нормативно-правового и информационного обеспечения сферы - действующие нормативно-правовые акты и информационные ресурсы не содержат полной и достоверной информации о получателях господдержки, реализуемых инновационных проектах и их результатах, отмечает Счетная палата.
Анализ результативности господдержки показал, что в основном она направлена на создание инновационных проектов поздних уровней готовности технологий, производители которых долгое время функционируют на рынке, отмечает контрольное ведомство.
"По состоянию на 1 декабря 2024 года из 7 529 поддержанных инновационных проектов, сведения о которых размещены на витрине данных "Взлет - от стартапа до IPO" ГИС "Экономика", 1 684 (22,4%) проекта находились на начальных стадиях готовности, 1 972 (26,2%) – на стадиях получения лабораторного, экспериментального и репрезентативного образца и 3 873 (51,4%) – на поздних уровнях готовности", - приводятся данные в материалах.
Кроме того, поддержка начальных стадий инновационного цикла отчасти решается за счет реализации университетских акселерационных программ, а поздних стадий зрелости (в том числе с образованием юрлица) достигает незначительное количество университетских стартапов, отмечает СП.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
"В части финансового обеспечения основная проблема связана с недостижением запланированных показателей привлечения внебюджетных источников на поддержку инноваций, в том числе в сфере университетского технологического предпринимательства", - говорится в материалах.
Среди причин Счетная палата выделила неучастие банков в модели финансирования, при которой они должны были кредитовать компании по инвестированию в малый бизнес, а также - снижение интереса инвесторов к университетским стартапам в связи с высоким уровнем экономической неопределенности в условиях санкционного давления.
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технологии, россия, москва, рф, счетная палата
Экономика, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Счетная палата
СП рекомендовала оптимизировать меры поддержки инновационной инфраструктуры
Счетная палата рекомендовала оптимизировать меры господдержки инновационной инфраструктуры
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Счетная палата России проанализировала реализацию мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры и рекомендовала правительству оптимизировать их с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития, говорится в материалах ведомства.
Отмечается, что аудит указанных мер господдержки проводился за период в 2019–2023 годах. В целом за этот период расходы федерального бюджета РФ на развитие инновационной инфраструктуры составили чуть более 165 миллиардов рублей. В совокупности за счет господдержки в России создано более тысячи объектов, в том числе 12 инновационных научно-технологических центров и семь технико-внедренческих особых экономических зон.
"По итогам анализа Счетная палата направила в правительство Российской Федерации рекомендации по повышению результативности государственной поддержки инновационной деятельности. Одна из ключевых рекомендаций - провести инвентаризацию действующих мер господдержки инновационной инфраструктуры и по итогам анализа подготовить предложения по их оптимизации с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития", - говорится в материалах.
Так, действующие меры позволили объединить инструменты государственной и инвестиционной поддержки предпринимателей, ученых и инвесторов и обеспечили создание "технологической воронки" - от поддержки начинающих команд до развития зрелых технологических компаний, отмечает аудитор Дмитрий Зайцев. Вместе с тем, анализ выявил ряд проблемных вопросов, препятствующих реализации господдержки и снижающих ее эффективность.
НАПРАВЛЕННОСТЬ ГОСПОДДЕРЖКИ
В первую очередь, недостатки касаются нормативно-правового и информационного обеспечения сферы - действующие нормативно-правовые акты и информационные ресурсы не содержат полной и достоверной информации о получателях господдержки, реализуемых инновационных проектах и их результатах, отмечает Счетная палата.
Анализ результативности господдержки показал, что в основном она направлена на создание инновационных проектов поздних уровней готовности технологий, производители которых долгое время функционируют на рынке, отмечает контрольное ведомство.
"По состоянию на 1 декабря 2024 года из 7 529 поддержанных инновационных проектов, сведения о которых размещены на витрине данных "Взлет - от стартапа до IPO" ГИС "Экономика", 1 684 (22,4%) проекта находились на начальных стадиях готовности, 1 972 (26,2%) – на стадиях получения лабораторного, экспериментального и репрезентативного образца и 3 873 (51,4%) – на поздних уровнях готовности", - приводятся данные в материалах.
Кроме того, поддержка начальных стадий инновационного цикла отчасти решается за счет реализации университетских акселерационных программ, а поздних стадий зрелости (в том числе с образованием юрлица) достигает незначительное количество университетских стартапов, отмечает СП.
"В части финансового обеспечения основная проблема связана с недостижением запланированных показателей привлечения внебюджетных источников на поддержку инноваций, в том числе в сфере университетского технологического предпринимательства", - говорится в материалах.
Среди причин Счетная палата выделила неучастие банков в модели финансирования, при которой они должны были кредитовать компании по инвестированию в малый бизнес, а также - снижение интереса инвесторов к университетским стартапам в связи с высоким уровнем экономической неопределенности в условиях санкционного давления.