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В Белоруссии до конца 2025 года намерены построить СПГ-завод - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Белоруссии до конца 2025 года намерены построить СПГ-завод
В Белоруссии до конца 2025 года намерены построить СПГ-завод - 06.03.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии до конца 2025 года намерены построить СПГ-завод
Совместный проект с "Газпромом" по строительству в Белоруссии завода по производству сжиженного природного газа планируется реализовать до конца 2025 года,... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T20:29+0300
2025-03-06T20:29+0300
экономика
белоруссия
спг-завод
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МИНСК, 6 мар – ПРАЙМ. Совместный проект с "Газпромом" по строительству в Белоруссии завода по производству сжиженного природного газа планируется реализовать до конца 2025 года, сообщил гендиректор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимир Майоров. В ноябре 2023 года на сайте китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" сообщалось, что администрация парка и ООО "Газпром гелий сервис" подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта. Подписание состоялось в рамках участия руководства и представителей администрации "Великого камня" в Петербургском международном газовом форуме-2023. Документом предусмотрено, что стороны изучат возможность создания производственной и сбытовой инфраструктуры для сжиженного природного газа на территории индустриального парка недалеко от Минска. "Получены все необходимые технические условия, определен земельный участок. Комплекс по сжижению природного газа относительно небольшой, блочно-модульный, поэтому мы здесь проблем не видим никаких. Мы совместно в последующем будем участвовать в эксплуатации, в сжижении, в реализации этого газа. Задача стоит до конца этого года завод построить", - приводит слова Майорова агентство Sputnik Беларусь. Он отметил, что потребителями продукции могут быть магистральные тягачи, международные автобусы, также мощная энергонасыщенная сельхозтехника, техника БелАЗ, МАЗ. Мощность будущего комплекса составит 3360 тонн СПГ. Майоров также рассказал о строительстве "Газпром-центра" в Минске, сейчас завершается возведение 13-го этажа главного высотного административного здания. Он подтвердил планы сдачи комплекса в 2027 году.-0-
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белоруссия, спг-завод
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, СПГ-завод
20:29 06.03.2025
 
В Белоруссии до конца 2025 года намерены построить СПГ-завод

В Белоруссии хотят построить до конца 2025 года завод по производству СПГ

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 6 мар – ПРАЙМ. Совместный проект с "Газпромом" по строительству в Белоруссии завода по производству сжиженного природного газа планируется реализовать до конца 2025 года, сообщил гендиректор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимир Майоров.
В ноябре 2023 года на сайте китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" сообщалось, что администрация парка и ООО "Газпром гелий сервис" подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта. Подписание состоялось в рамках участия руководства и представителей администрации "Великого камня" в Петербургском международном газовом форуме-2023. Документом предусмотрено, что стороны изучат возможность создания производственной и сбытовой инфраструктуры для сжиженного природного газа на территории индустриального парка недалеко от Минска.
"Получены все необходимые технические условия, определен земельный участок. Комплекс по сжижению природного газа относительно небольшой, блочно-модульный, поэтому мы здесь проблем не видим никаких. Мы совместно в последующем будем участвовать в эксплуатации, в сжижении, в реализации этого газа. Задача стоит до конца этого года завод построить", - приводит слова Майорова агентство Sputnik Беларусь.
Он отметил, что потребителями продукции могут быть магистральные тягачи, международные автобусы, также мощная энергонасыщенная сельхозтехника, техника БелАЗ, МАЗ. Мощность будущего комплекса составит 3360 тонн СПГ.
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Майоров также рассказал о строительстве "Газпром-центра" в Минске, сейчас завершается возведение 13-го этажа главного высотного административного здания. Он подтвердил планы сдачи комплекса в 2027 году.-0-
 
ЭкономикаБЕЛОРУССИЯСПГ-завод
 
 
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