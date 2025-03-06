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США не являются дружественной страной для России, заявил Песков

США не являются дружественной страной для России, заявил Песков - 06.03.2025, ПРАЙМ

США не являются дружественной страной для России, заявил Песков

Соединенные Штаты в данный момент не являются дружественной для России страной, идет попытка реанимировать отношения. Об этом заявил официальный представитель... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T12:59+0300

2025-03-06T12:59+0300

2025-03-06T12:59+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в данный момент не являются дружественной для России страной, идет попытка реанимировать отношения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нет, США в настоящий момент не являются нам дружественной страной. США являются страной, с которой мы сейчас пытаемся реанимировать и восстановить наши двусторонние отношения", - отметил он.Песков также подтвердил, что Москва согласна с заявлением госсекретаря США, Марко Рубио, о том, что ситуация в Украине является прокси-войной. Песков подтвердил, что согласие с заявлением Рубио выражает позицию России, которая видит конфликт на Украине как противостояние между Россией и Западом с Соединенными Штатами в роли главной страны.

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россия, сша, дмитрий песков