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Путин одобрил разработку единого стандарта поддержки семей участников СВО

Путин одобрил разработку единого стандарта поддержки семей участников СВО - 06.03.2025, ПРАЙМ

Путин одобрил разработку единого стандарта поддержки семей участников СВО

В России должен появиться единый стандарт поддержки семей участников специальной военной операции. С таким предложением согласился Владимир Путин на встрече с... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T18:11+0300

2025-03-06T18:11+0300

2025-03-06T18:22+0300

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. В России должен появиться единый стандарт поддержки семей участников специальной военной операции. С таким предложением согласился Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"."Согласен с вами, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно еще добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона", — сказал глава государства.Он согласился с тем, что сегодня поддержка оказывается по-разному в разных частях страны.Путин напомнил, что в Госсовете есть специальная группа, которая работает по отдельным направлениям, и пообещал, что попросит коллег провести эту работу.Также президент поддержал предложение учредить отдельное направление поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта.

https://1prime.ru/20250227/vyplata-855288970.html

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владимир путин, россия, общество