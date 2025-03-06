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Путин одобрил разработку единого стандарта поддержки семей участников СВО
Путин одобрил разработку единого стандарта поддержки семей участников СВО - 06.03.2025, ПРАЙМ
Путин одобрил разработку единого стандарта поддержки семей участников СВО
В России должен появиться единый стандарт поддержки семей участников специальной военной операции. С таким предложением согласился Владимир Путин на встрече с... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T18:11+0300
2025-03-06T18:11+0300
2025-03-06T18:22+0300
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. В России должен появиться единый стандарт поддержки семей участников специальной военной операции. С таким предложением согласился Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"."Согласен с вами, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно еще добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона", — сказал глава государства.Он согласился с тем, что сегодня поддержка оказывается по-разному в разных частях страны.Путин напомнил, что в Госсовете есть специальная группа, которая работает по отдельным направлениям, и пообещал, что попросит коллег провести эту работу.Также президент поддержал предложение учредить отдельное направление поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, РОССИЯ, Общество
Путин одобрил разработку единого стандарта поддержки семей участников СВО
Путин одобрил идею единого стандарта поддержки семей участников спецоперации
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. В России должен появиться единый стандарт поддержки семей участников специальной военной операции. С таким предложением согласился Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
"Согласен с вами, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно еще добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона", — сказал глава государства.
Он согласился с тем, что сегодня поддержка оказывается по-разному в разных частях страны.
Путин напомнил, что в Госсовете есть специальная группа, которая работает по отдельным направлениям, и пообещал, что попросит коллег провести эту работу.
Также президент поддержал предложение учредить отдельное направление поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта.
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