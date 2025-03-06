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Reuters: Белый дом может лишить правового статуса украинцев, живущих в США - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Reuters: Белый дом может лишить правового статуса украинцев, живущих в США
Reuters: Белый дом может лишить правового статуса украинцев, живущих в США - 06.03.2025, ПРАЙМ
Reuters: Белый дом может лишить правового статуса украинцев, живущих в США
Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный легальный статус для около 240 тысяч украинцев, проживающих в стране, что может... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T15:01+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный легальный статус для около 240 тысяч украинцев, проживающих в стране, что может привести к ускоренной депортации. Об этом говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на чиновника администрации и трех осведомленных лиц. "Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта", - сказано в тексте материала.Агентство подчеркивает, что эта мера может быть принята уже в апреле. Отмечается, что лица без временного правового статуса могут подвергнуться ускоренной депортации.Ранее администрация Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым был разрешен въезд при предыдущем президенте Джо Байдене.
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сша, общество , украина
США, Общество , УКРАИНА
15:01 06.03.2025
 
Reuters: Белый дом может лишить правового статуса украинцев, живущих в США

Reuters: Белый дом может лишить правового статуса около 240 тыс украинцев в США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный легальный статус для около 240 тысяч украинцев, проживающих в стране, что может привести к ускоренной депортации. Об этом говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на чиновника администрации и трех осведомленных лиц.
"Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта", - сказано в тексте материала.
Агентство подчеркивает, что эта мера может быть принята уже в апреле. Отмечается, что лица без временного правового статуса могут подвергнуться ускоренной депортации.
Ранее администрация Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым был разрешен въезд при предыдущем президенте Джо Байдене.
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