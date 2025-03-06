https://1prime.ru/20250306/status-855533562.html

Reuters: Белый дом может лишить правового статуса украинцев, живущих в США

Reuters: Белый дом может лишить правового статуса украинцев, живущих в США - 06.03.2025, ПРАЙМ

Reuters: Белый дом может лишить правового статуса украинцев, живущих в США

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный легальный статус для около 240 тысяч украинцев, проживающих в стране, что может... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:01+0300

2025-03-06T15:01+0300

2025-03-06T15:01+0300

сша

общество

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный легальный статус для около 240 тысяч украинцев, проживающих в стране, что может привести к ускоренной депортации. Об этом говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на чиновника администрации и трех осведомленных лиц. "Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта", - сказано в тексте материала.Агентство подчеркивает, что эта мера может быть принята уже в апреле. Отмечается, что лица без временного правового статуса могут подвергнуться ускоренной депортации.Ранее администрация Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым был разрешен въезд при предыдущем президенте Джо Байдене.

https://1prime.ru/20250306/razvedka-855527666.html

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сша, общество , украина