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Нацбанк Украины повысил учетную ставку

Нацбанк Украины повысил учетную ставку - 06.03.2025, ПРАЙМ

Нацбанк Украины повысил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку на 1 процентный пункт - с 14,5% до 15,5%, говорится в сообщении регулятора. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:28+0300

2025-03-06T15:28+0300

2025-03-06T15:28+0300

экономика

украина

ставка

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку на 1 процентный пункт - с 14,5% до 15,5%, говорится в сообщении регулятора. "Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 15,5%... Это необходимо для поддержания привлекательности сбережений в гривне, сохранения устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. По информации регулятора, в январе инфляция на Украине ускорилась до 12,9% в годовом измерении, в феврале она продолжила расти. "Ускорение потребительской инфляции обусловливалось прежде всего действием временных факторов. Такие тенденции были ожидаемыми и в целом соответствовали прогнозу НБУ. В то же время усиливалось влияние фундаментальных инфляционных факторов из-за дальнейшего отражения в ценах повышенных расходов предприятий на энергоресурсы и оплату труда, а также сохранения достаточно оживленного потребительского спроса", - пояснили в Нацбанке. По информации регулятора, в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост инфляции. Учетная ставка НБУ держалась на уровне 13% с июня прошлого года, но в декабре была повышена до 13,5%, а в январе 2025 года - до 14,5%.

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украина, ставка