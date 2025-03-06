https://1prime.ru/20250306/su-57-855534278.html
"Биться против него? Нет уж, увольте". Американский пилот оценил Су-57
"Биться против него? Нет уж, увольте". Американский пилот оценил Су-57 - 06.03.2025, ПРАЙМ
"Биться против него? Нет уж, увольте". Американский пилот оценил Су-57
Су-57 — действительно хороший самолет, нужно отдать ему должное. Таким образом оценил российский истребитель пятого поколения на своем Youtube-канале Max... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T15:17+0300
2025-03-06T15:17+0300
2025-03-06T15:21+0300
вооружения
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Су-57 — действительно хороший самолет, нужно отдать ему должное. Таким образом оценил российский истребитель пятого поколения на своем Youtube-канале Max Afterburner назвавшийся Райаном американский пилот, который, по его собственным словам, ранее летал на F-15 и F-16. Американца поразило выступление Су-57 на авиасалоне в китайском в Чжухае.Отметив, что он успел побывать на более 80 авиашоу по всему миру, Райан так прокомментировал выступление Су-57: "Что бы я сказал, если бы оказался против него в ближнем маневренном воздушном бою? "Нет уж, увольте! Только через мой труп, братан!" Придется отдать ему все, что есть".При этом американский пилот, назвав Су-57 "негодником", восхитился маневренностью российского истребителя: "Самолет хороший, следует отдать ему должное. Маневренность у него чертовски хороша. Как летчик я бы с удовольствием полетал как на нем... Так, чтобы выложиться на все сто. В общем, маневренность отличная".
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су-57, сша, экспертное мнение
Вооружения, Су-57, США, экспертное мнение
"Биться против него? Нет уж, увольте". Американский пилот оценил Су-57
Американский пилот F-15 и F-16 Thunderbird восхитился маневренностью Су-57
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ.
Су-57 — действительно хороший самолет, нужно отдать ему должное. Таким образом оценил российский истребитель пятого поколения на своем Youtube-канале Max Afterburner
назвавшийся Райаном американский пилот, который, по его собственным словам, ранее летал на F-15 и F-16. Американца поразило выступление Су-57 на авиасалоне в китайском в Чжухае.
Отметив, что он успел побывать на более 80 авиашоу по всему миру, Райан так прокомментировал выступление Су-57: "Что бы я сказал, если бы оказался против него в ближнем маневренном воздушном бою? "Нет уж, увольте! Только через мой труп, братан!" Придется отдать ему все, что есть".
"Сошлись в небе". Истребители ВКС РФ вступили в "ракетный бой" с F-16 ВСУ
При этом американский пилот, назвав Су-57 "негодником", восхитился маневренностью российского истребителя: "Самолет хороший, следует отдать ему должное. Маневренность у него чертовски хороша. Как летчик я бы с удовольствием полетал как на нем... Так, чтобы выложиться на все сто. В общем, маневренность отличная".